El colectivo de los Warriors causó una impresión mucho mejor que el de los Lakers. Además de la victoria, los jugadores de Steve Kerr realizaron algunas bellas acciones, con movimientos, circulación y buenos pases. Los Ángeles se apoyó más en Luka Dončić, autor de 43 puntos, en ausencia de LeBron James, que estaba en la mente de su entrenador.

La ausencia de LeBron se hace notar Los Ángeles Lakers

“Es duro olvidar a LeBron”, admite JJ Redick. “La realidad es que hay que hacer funcionar a nuestro grupo y a veces, podemos recordar que va a volver en algún momento. Es genial pero hay que mantenerse concentrado. Voy a ser honesto: un instante, en la primera parte, en algunas posesiones, cuando no anotábamos ante la defensa en zona, me decía que sería genial tener a LeBron para jugar en el poste alto.”

Luka lit it up in his 1st @Lakers opening night:



43 PTS (career-high for a season opener)

12 REB

9 AST

2 STL

1 BLK



Dončić joins Kobe Bryant (2007) and Elgin Baylor (1959) as the only Lakers to record 40+ PTS in a season opener 🪄 pic.twitter.com/yP3lef4lnP — NBA (@NBA) October 22, 2025

Pero lo sabemos, los Lakers van a tener que arreglárselas sin “LBJ” hasta principios de noviembre, al menos. Y habrá que hacerlo mejor porque las 19 pérdidas de balón en esta derrota ante Golden State pesan mucho. ¿Los dos peores en este ámbito? Austin Reaves y Deandre Ayton, que desperdiciaron nueve posesiones en total.

“Me di cuenta hoy de que era sin duda un pívot desconcertante”, concede el pívot, 10 puntos pero pocos buenos balones para explotar, por no proponerse correctamente cerca del aro. “A veces es difícil para mis compañeros. Hay momentos en que no puedo concluir hacia el aro así que me quedo alrededor de la línea de tiros libres para estar disponible.”

¿Una simple falta de automatismos?

En cuanto al escolta, ciertamente anotó 26 puntos pero perdió cinco balones y cometió cinco faltas ya en el tercer cuarto. Para apoyar a Luka Dončić y hacer olvidar a LeBron James, va a tener que ganar en eficiencia.

AUSTIN REAVES TONIGHT

🌟 36 minutes

🌟 26 points

🌟 9 assists

🌟 5 rebounds

🌟 2 steals



Our only non-Luka creator 😬 pic.twitter.com/Xq6YVdVSE9 — Lakers Lead (@LakersLead) October 22, 2025

“No hemos tenido mucho tiempo juntos, para trabajar con el grupo al completo”, se justifica Austin Reaves. “Todavía no estamos al completo pero vamos a continuar trabajando, aprendiendo a jugar unos con otros. Perdí cinco balones pero, para algunas, hay una mala comunicación sobre dónde debo enviar el balón para Ayton. La lectura no era mala, es el pase que no estaba en el momento adecuado. Debemos aprender, y eso viene sobre la marcha.”

Faltan automatismos, es cierto, y la ausencia de LeBron James no ayuda, es evidente también. Pero para JJ Redick, es también la confirmación de los límites de la pasada temporada. “La tendencia que se dibuja es que continuamos siendo un mal equipo en el tercer cuarto. Fue el caso el año pasado y también en pretemporada”, lamenta el entrenador de los Lakers. “¿Qué podemos hacer en el descanso para que los chicos estén listos para jugar? No lo estaban al comienzo de la segunda parte.”

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.