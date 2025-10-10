Es el primer golpe duro de la temporada de los Lakers y concierne a LeBron James. En efecto, ESPN revela que el “King” no va a poder estar en uniforme para la reanudación, debido a una ciática. Un dolor que proviene de las lumbares y se extiende después a lo largo de la pierna.

Ausencia de tres a cuatro semanas para LeBron James

Anunciado ausente “al menos tres a cuatro semanas”, el cuádruple MVP no debería por tanto volver hasta el mes de noviembre, mientras que ya había sido apartado de la pretemporada de Los Ángeles, debido a esta irritación nerviosa a nivel del glúteo, uno de los síntomas de la ciática.

Unos días antes, ESPN indicaba sin embargo que hacía un poco más en la cancha en el entrenamiento, e incluso que aceleraba el ritmo, con el objetivo de estar disponible dentro de dos semanas. Pero no será el caso.

Un hecho histórico

Es además la primera vez que LeBron James va a perderse el primer partido de una temporada y habrá hecho falta esperar su 23ª, la del récord, para que esto ocurra. Imaginamos que, durante su convalecencia, Luka Dončić va a tener que redoblar esfuerzos para que los Lakers no acusen demasiado retraso en la clasificación.

Molestado por problemas en el pie, el tobillo y la rodilla la pasada temporada, el alero de casi 41 años no contaba con tomar riesgos con su cuerpo en 2025/26, ya que su objetivo sigue siendo estar al 100% en primavera, para los playoffs.

