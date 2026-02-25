En la opinión de Chris Paul, quien trabajó como mentor del canadense cuando jugó con él en el Thunder, el motivo es bastante simple: Shai comanda el juego ofensivo, pero al mismo tiempo, se convirtió en un buen defensor.

La defensa marca la diferencia según Chris Paul

“Creo que en aquel año en que jugamos juntos, también comenzó a darse cuenta de que la defensa importa. Los compañeros de equipo solo quieren ver que las estrellas realmente se esfuerzan en la defensa. Tengo mucho respeto por Shai y todos esos tipos que, al menos, se esfuerzan en la defensa”, dijo el jugador recientemente retirado, en entrevista al podcast de Carmelo Anthony.

La misma evaluación sirve para Nikola Jokic, quien volvió a superar a la estrella de Los Angeles Lakers en la carrera al MVP poco tiempo después de volver de lesión. El pívot de los Denver Nuggets es un jugador versátil, que tiene impacto de ambos lados de la cancha —no es casualidad que su apodo sea Joker.

The NBA’s Updated MVP Ladder:



1. Shai Gilgeous-Alexander

2. Nikola Jokić

3. Luka Dončić

4. Cade Cunningham

5. Victor Wembanyama

6. Jaylen Brown

7. Donovan Mitchell

8. Anthony Edwards

9. Jalen Brunson

10. Kawhi Leonard



Thoughts? 👀 pic.twitter.com/IGkmotcjG2 — NBA Retweet (@RTNBA) February 13, 2026

Incluso cuando todavía estaba en los Dallas Mavericks, Luka se dedicaba completamente al ataque, esforzándose poco en la defensa, pero eso no significa que no pueda ser impactante de ambos lados de la cancha.

En la EuroBasket, Doncic trabajó muy bien en la defensa de Eslovenia y fue incluso elegido para el Defensive Team de la competición. En Los Angeles Lakers, ha contribuido más defensivamente, pero todavía necesita dedicarse más si quiere realmente luchar con Shai y Jokic por el premio de MVP.

Estadísticas de los líderes de la carrera al MVP

Consulta, a continuación, cómo están las principales estadísticas de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Luka Doncic, que lideran la carrera al premio individual de la NBA.

Luka Doncic

Puntos: 32.8

Rebotes: 7.7

Asistencias: 8.5

Aprovechamiento: 47.1%

Shai Gilgeous-Alexander

Puntos: 31.8

Rebotes: 4.4

Asistencias: 6.4

Aprovechamiento: 55.4%

Nikola Jokic