Mientras que algunos lo imaginan volver a Cleveland para cerrar el círculo, y disputar allí su última temporada, LeBron James no está realmente seguro de comprometerse para una 24ª temporada en su carrera. El alero de los Lakers cumplirá 42 años en diciembre próximo, y existe forzosamente el temor de hacer la temporada de más.

LeBron prioriza los objetivos colectivos

“Quiero vivir”, simplemente lanzó LeBron sobre la próxima temporada. “Cuando lo sepa, lo sabrán. No lo sé. No tengo ninguna idea. Simplemente quiero vivir, eso es todo”.

Interrogado sobre esta incertidumbre sobre su futuro, repite que su caso personal pasa ampliamente después de los objetivos colectivos de los Lakers. “Nos preparamos para los playoffs. Esto no tiene nada que ver conmigo. Hay la misma motivación, el mismo estado de ánimo. Hemos superado el maratón y el sprint está a punto de comenzar. Creo que todos son conscientes de ello”, prosigue. “Lo más importante para el equipo en este momento, es la salud, y no puedo ser más claro”.

La salud primero, ¡solo la salud!

Mientras que el trío LeBron-Doncic-Reaves solo jugó 10 partidos juntos, ¿pueden justamente los Lakers permanecer en buena salud hasta el final?

“Es difícil de decir, pero nuestro éxito dependerá obviamente de nuestra salud”, insiste LeBron James. “Nuestro cuerpo técnico nos coloca en buenas condiciones. Creo que nos proporcionarán un plan de partido cada noche, pero en lo que concierne a los recursos de los que disponemos, realmente debemos ir a la cancha para constatarlo. No hemos tenido a menudo esta oportunidad este año. Es un grupo nuevo. Agregamos a Deandre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia, y recibimos a un nuevo fichaje hace algunos partidos [Luke Kennard]. Así que es demasiado difícil decir realmente de qué somos capaces”.