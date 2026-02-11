Sin rodeos, el jugador dejó claro dónde ve al equipo hoy en relación a uno de los principales equipos de la NBA. Mientras que el aficionado todavía intenta entender cómo los Lakers dejaron otra oportunidad escapar, LeBron fue directo al punto y dejó al descubierto la diferencia de nivel entre las dos franquicias en este momento de la temporada 2025/26.

El mensaje duro de LeBron después de la derrota

Cuestionado sobre la comparación entre Lakers y Thunder, LeBron resumió todo en una frase que debe resonar por los pasillos en Los Angeles:

“Este es un equipo campeón, nosotros no lo somos”. No es el tipo de declaración que se escucha todos los días de un jugador que ya conquistó todo, pero traduce bien el clima después de otra actuación inconsistente. Incluso con seis jugadores anotando dígitos dobles, incluyendo 22 puntos de LeBron, los Lakers volvieron a mostrar los mismos problemas de siempre: falta de regularidad, caída de intensidad y rendimiento débil en el perímetro.

LeBron James todavía reforzó que Oklahoma City Thunder consigue sostener energía y esfuerzo por los 48 minutos de juego, mientras que los Lakers no. En la visión de la estrella, esta es justamente la línea que separa a un verdadero candidato al título de un equipo que solo compite. Viniendo de alguien que sabe lo que es ser campeón varias veces, el peso de este mensaje es grande —y expone que, internamente, la evaluación sobre el momento de la franquicia está lejos de ser confortable.

LeBron: "We can't sustain energy and effort for 48 minutes and they can. That's why they won a championship." pic.twitter.com/CBMK3s3P8Q — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 10, 2026

Lesiones, plantel y la diferencia de profundidad

El escenario del partido ayuda a explicar parte de la frustración. Tanto Lakers como Thunder estaban con bajas de jugadores importantes. Por el lado angelino, la estrella Luka Doncic estuvo fuera por el segundo partido seguido debido a una distensión en el tendón del muslo. Del otro lado, el actual MVP y MVP de las Finales, Shai Gilgeous-Alexander, baja del Thunder, lidia con una lesión abdominal que debe sacarlo de acción hasta el All-Star break.

Incluso sin SGA, Oklahoma City Thunder mostró por qué es hoy uno de los equipos más confiables de la liga: siete atletas en dígitos dobles, con destaque para Jalen Williams, autor de 23 puntos, y alto aprovechamiento de triples, con 42% como equipo. Los Lakers, en contraste, hasta equilibraron en la anotación, con seis jugadores por encima de los 10 puntos y LeBron liderando con 22, pero acertaron solo el 32% del perímetro. En los detalles, quedó clara la diferencia de profundidad y consistencia entre los planteles.

Clasificación en el Oeste y presión por resultados

El contexto de la temporada solo refuerza las palabras de LeBron. El Thunder, actual campeón, lidera la Conferencia Oeste con campaña de 41 victorias y 13 derrotas, manteniéndose como el mejor equipo de la NBA hasta aquí. Detrás de él aparecen los San Antonio Spurs, también firmes en la parte de arriba. Ya Los Angeles Lakers, con el revés de este lunes, cayeron a 32-20, ocupando la quinta posición en el Oeste, pero bajo presión: la distancia para el séptimo clasificado, los Phoenix Suns, es de solo 1.5 juegos.

Austin lobs it up to hayes pic.twitter.com/36m7NxHhgc — 𝗠𝗔𝗟 (@MindOfBron) February 10, 2026

Esto significa que cualquier secuencia mala puede arrojar a los Lakers directamente a la zona de play-in, algo que la franquicia quiere evitar de cualquier forma. Las lesiones de Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves en momentos diferentes de la temporada quebraron el ritmo e impidieron una campaña más estable. Aun así, el retrospecto contra la élite del Oeste es preocupante: 0-2 contra el Thunder, 1-2 frente a los Spurs y 0-1 ante los Houston Rockets. En partidos grandes, el equipo no ha conseguido responder.

Lo que el desahogo revela sobre el futuro de los Lakers

Al decir abiertamente que los Lakers no son un equipo de título hoy, LeBron no solo reconoce la realidad, sino que envía un mensaje interno sobre foco, consistencia y urgencia. La crítica va más allá del resultado contra Oklahoma City Thunder y apunta a un problema estructural: transformar talento en rendimiento alto por 48 minutos, noche tras noche. Ve en el Thunder exactamente lo que los Lakers todavía no consiguen ser —un grupo que mantiene el estándar competitivo todo el tiempo.

Si existe un lado positivo, es que, en fuerza máxima, el plantel angelino todavía es visto como uno de los más talentosos de la liga, con la dupla Luka Doncic y LeBron James al mando y buenos secundarios como Austin Reaves. El problema, por ahora, no es falta de nombre, sino probar en cancha que puede competir en el mismo nivel de Thunder, Spurs y otros contenders.