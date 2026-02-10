El motivo es un estiramiento en la parte posterior del muslo, pero el equipo ha tenido cautela al hablar sobre la lesión.

¿Qué le pasó a Luka Doncic?

El esloveno se lesionó durante una disputa de balón todavía en la primera mitad del partido contra los Philadelphia 76ers, el pasado jueves (5). Cojeando, fue a los vestuarios y no volvió más. Después del partido, JJ Redick avisó que pasaría por exámenes de imagen al día siguiente.

Luka Doncic kicked the scorers table after injuring his hamstring.



He did not return to the game.



pic.twitter.com/zLZWET4E5o — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) February 6, 2026

El resultado de los exámenes, sin embargo, no fue divulgado por los Lakers, pero Luka pasó a ser listado como baja. Sin actualizaciones oficiales sobre el cuadro físico del jugador, la prensa aprovechó una rueda de prensa para cuestionar a Rob Pelinka, que garantizó que no es nada grave.

“No parece ser nada serio. Fue una distensión muscular leve en el muslo y está siendo evaluado diariamente”, afirmó el general manager. Más tarde, JJ Redick también corroboró con la versión.

¿Cuándo vuelve a jugar Luka Doncic?

La falta de detalles sobre el estado de Luka Doncic es extraña, principalmente por ser el jugador principal de los Lakers. Pero la buena noticia es que el cuerpo técnico está optimista con un regreso próximo. En el peor de los casos, el esloveno será una baja para el equipo en los partidos antes del All-Star Game, para el cual fue el más votado por el público y sigue confirmado en el equipo Mundo.

Video game numbers. Your Western Conference Player of the Month: Luka Dončić 🪄 pic.twitter.com/j71t29wUMT — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 3, 2026

La ausencia de Luka en los partidos de los Lakers hasta allá incluiría las partidas contra San Antonio Spurs, el martes (10), y contra los Dallas Mavericks, el jueves (12) —y ciertamente no quedará nada feliz en no poder enfrentar a su ex equipo.

Como no hay detalles sobre la lesión, puede incluso ser que Luka regrese justamente para enfrentar a la franquicia que lo traspasó hace un año.