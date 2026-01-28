Uno de los más recientes es el alero Jonathan Kuminga, de los Warriors, jugador que continúa rodeado por dudas sobre su propio futuro en la franquicia.

El interés existió, pero no se convirtió en negociación

Incluso después de que el impasse de la última offseason terminara con Kuminga aceptando un contrato de dos años y $48.5 millones, la situación de él en los Warriors todavía es tratada como “nebulosa” entre bastidores. En los últimos días, circularon rumores de que los Lakers tendrían interés en el jugador y que, incluso, habrían buscado información sobre él en el último período de offseason.

A pesar de eso, el escenario actual parece mucho menos avanzado de lo que algunas especulaciones sugirieron. De acuerdo con Brett Siegel, de ClutchPoints, no existen discusiones activas y en curso entre Warriors y Lakers involucrando a Kuminga, y la directiva de Los Angeles no presentó propuesta por el jugador.

Multiple league sources tell @ClutchPoints that there are no active, ongoing discussions between the Warriors and Lakers regarding Jonathan Kuminga.



The Lakers do hold interest in Kuminga, but the Warriors have made it clear LA has nothing of value to them.



There is no offer. — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) January 27, 2026

Por qué el nombre de Kuminga llama la atención

Kuminga tiene 23 años y fue selección de lotería en el Draft, con el tipo de perfil físico que suele despertar interés de equipos que quieren subir de nivel: mucha explosión atlética, capacidad de atacar en velocidad y potencial para ser un defensor versátil. La evaluación recurrente en torno a él es que todavía no “tocó” todo el techo que podría alcanzar, pero ya mostró destellos suficientes para mantener su valor alto en el mercado.

Esta temporada, tiene promedios de 12.1 puntos y 5.9 rebotes en 23.8 minutos por partido. Para un equipo como los Lakers, que tradicionalmente buscan aleros con impacto en ambos lados de la cancha, el atractivo estaría justamente en la combinación entre juventud, físico y posibilidad de crecimiento, especialmente si bien encajado en un sistema con funciones más claras.

Marcus Thompson: "This isn't about the absence of Bob Myers. It's about — here's a player that Bob Myers DRAFTED that doesn't fit how the Warriors play with Steph Curry."



Who's to blame for the Jonathan Kuminga debacle?



(via @knbrmurph & @MarkusBoucher) pic.twitter.com/TghRb5301r — KNBR (@KNBR) January 27, 2026

Lesión en la rodilla e impacto en el momento

Hay, sin embargo, un factor que también entra en la cuenta: Kuminga está fuera de acción debido a una contusión ósea en la rodilla izquierda, sufrida la semana pasada. En períodos próximos a la trade deadline, cuestiones médicas suelen pesar aún más, tanto por el riesgo a corto plazo como por la necesidad de evaluación detallada antes de cualquier movimiento relevante.

El resumen, por ahora, es simple: Kuminga puede incluso ser un nombre monitoreado, pero, según el relato de ClutchPoints, eso todavía no se tradujo en conversación real de negociación entre Lakers y Warriors. Hasta que surjan señales concretas (propuesta, tratativas o evolución entre bastidores), el tema permanece en el campo de verificaciones y especulación típica de febrero en la NBA.