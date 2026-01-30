Otra semana más, el mercado de la Euroliga no para de tener movimientos interesantes entre los clubes que están arriba y abajo de la clasificación. La ACB, que siempre está atenta a las operaciones que se dan en el continente, sigue de cerca a un jugador internacional con España que ha sido apartado de su equipo y busca un nuevo proyecto.

Lorenzo Brown apartado en Olimpia Milano y la ACB al acecho

El vínculo entre Lorenzo Brown y Olimpia Milano ha llegado a su fin tras una etapa breve y poco exitosa. El base, que brilló con la selección española en el Eurobasket 2022, ya no forma parte del proyecto deportivo del club italiano tras haber sido apartado. El equipo atraviesa una racha irregular en la Euroliga y busca reorganizar su plantilla de cara a lo que resta de temporada.

La temporada de Brown en Milán ha estado marcada por lesiones y falta de continuidad, muy lejos del nivel que mostró en sus mejores momentos europeos con clubes como Panathinaikos. En España, varios aficionados de Unicaja han llenado las redes sociales con mensajes solicitando su fichaje por el conjunto de Ibon Navarro, que se encuentra inmerso en el mercado en busca de refuerzos.

Mike James y su futuro en el aire en AS Mónaco

Mike James atraviesa un momento complicado en el AS Mónaco, donde los impagos y retrasos en las nóminas han generado tensión en la plantilla. A sus 36 años, el base estadounidense promedia 16,6 puntos, 6,5 asistencias y 16,5 de valoración en la Euroliga, y su contrato finaliza este verano, lo que le convierte en uno de los nombres más codiciados del mercado continental.

El Barça Basket sigue de cerca su situación, impulsado por la buena relación que mantiene James con Xavi Pascual, su exentrenador en Panathinaikos. Además, el Olympiacos también se ha interesado en él para reforzar la posición de base.

Real Madrid quiere pescar en el lío de Panathinaikos

T.J. Shorts es otra de las estrellas de la Euroliga que atraviesa un momento delicado en Panathinaikos, donde el entrenador Ergin Ataman ha reducido su protagonismo y cuestiona su encaje en el sistema. Con promedios de 8 puntos y 3,4 asistencias en Euroliga, su futuro apunta a un cambio de aires este verano, y clubes como el Real Madrid, Fenerbahçe o Hapoel Tel Aviv ya siguen de cerca la situación del base estadounidense de 28 años.