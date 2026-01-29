Aunque repetía que nunca pediría un traspaso (¿públicamente?) a los Bucks, ESPN asegura que Giannis Antetokounmpo está más listo que nunca para abandonar a los Bucks. ¡De aquí a la “trade deadline” o el próximo verano!

Actualmente fuera de acción después de una nueva elongación de pantorrilla, el “Greek Freak” se había anunciado fuera de cuatro a seis semanas. Lo que Doc Rivers y Milwaukee no han confirmado.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

Giannis habría informado a Milwaukee desde hace meses

Quizás este nuevo paso por la “enfermería” permitirá negociar su salida en Wisconsin, cuando ESPN cuenta que el doble MVP informó a su franquicia desde hace meses que era tiempo de separarse.

Sin embargo, como Giannis Antetokounmpo siempre se negó a asumir públicamente sus ganas de irse, su club hizo todo para hacerlo cambiar de opinión. Pero hay que constatar que las modificaciones del verano no volvieron a hacer de Milwaukee un candidato al título. Al contrario ya que el equipo está actualmente 12º en el Este (18-27).

¿Traspaso antes del 5 de febrero o en verano?

A Milwaukee ahora le toca encontrar la mejor contrapartida, cuando los candidatos para recuperarlo (Miami, New York…) corren el riesgo de ser numerosos. La gran pregunta es quizás sobre todo saber si el jugador de 31 años será traspasado de aquí a la “trade deadline” del próximo 5 de febrero, o si Milwaukee está listo para jugar el reloj para implementar un traspaso el próximo verano. Haciendo subir las pujas entre los equipos interesados…