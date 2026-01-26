El mercado Euroliga sigue dando de que hablar con constantes movimientos entre los equipos que están arriba y abajo de la clasificación. No todas las operaciones son fichajes, sino que también se están llevando a cabo salidas interesantes que caben mencionar, como un ex de ACB que ha dejado su club ante la falta de oportunidades.
Olimpia Milano anuncia la salida de Leonardo Totè
Leonardo Totè ha puesto fin a su etapa en el Olimpia Milano después de una temporada marcada por las lesiones y la falta de oportunidades. El club Euroliga confirmó su salida tras una breve etapa en el conjunto italiano, donde llegó a finales de septiembre y, pese a su experiencia, no ha logrado consolidarse en la rotación, acabando como un jugador totalmente prescindible en la plantilla.
En Euroliga, el ex de Bilbao Basket apenas ha disputado 1 partido, el 20 de noviembre ante el Hapoel Tel Aviv, en el que sumó 8 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia en 17 minutos. En la Serie A italiana ha participado en 6 encuentros, promediando 4,5 puntos, 1,7 rebotes y 1,2 asistencias. Tras rescindir su contrato, su destino ya está claro y deja atrás la máxima competición continental.
Leonardo Torè ficha por el Napoli Basket
Leonardo Totè ya ha confirmado su próximo proyecto y regresa al Napoli Basket para vivir su tercera etapa con el club napolitano, tras haber pasado por la entidad en dos ocasiones anteriores. En su última temporada en Nápoles, Totè se consolidó como una pieza clave en la pintura y ahora regresa con un contrato hasta el 30 de junio de 2027, aportando experiencia y presencia física bajo el aro.
En lo deportivo, Totè puede aportar al Napoli Basket un perfil muy valorado en la Serie A: rebote, intimidación defensiva y capacidad de jugar cerca del aro. En sus dos etapas previas en Nápoles, el pívot ha demostrado ser un jugador fiable en minutos y producción, y su conocimiento del sistema del equipo facilitará su integración.