Lenta, pero seguramente, Stephen Curry llega al crepúsculo de su carrera. A casi 38 años, es difícil imaginarlo abandonar a los Warriors, su franquicia de siempre, pero esta también espera ofrecerle una última oportunidad de apuntar a un quinto título. Aunque la reciente lesión de Jimmy Butler ha barajado todas las cartas.

Un proyecto ambicioso para el verano de 2026

Y aquí hay un rumor que hará salivar a más de uno, difundido por Jake Fischer e indicando el proyecto loco de los dirigentes de Golden State: ¡traer a Giannis Antetokounmpo y luego a LeBron James al lado de Stephen Curry!

Para ello, habría que esperar al verano de 2026, ya que los Warriors “no creen tener una oportunidad para uno o para el otro” de aquí a entonces. Luego, si Giannis llegara a estar “realmente disponible” para un traspaso en la intersaison, se posicionarán, antes de lanzarse al asalto de LeBron “una vez que se convierta en agente libre”.

The Warriors would like to target Giannis Antetokounmpo via trade AND LeBron James via free agency this offseason, per @JakeLFischer



“Sources say that the Warriors naturally do plan to feature prominently in the trade mix for Milwaukee's Antetokounmpo if he truly becomes… pic.twitter.com/tUuM3JqdRX — NBACentral (@TheDunkCentral) January 22, 2026

¿Qué pasa con Jimmy Butler?

Financieramente, esto exigiría algunos descuentos y el contrato de Jimmy Butler (que pasó por la universidad de Marquette, en… Wisconsin) podría servir entonces. Aunque Jake Fischer añade que la franquicia californiana “no contempla” separarse de él y contaría con él la próxima temporada. “A menos que un objetivo de primer plano intente forzar su salida”.

Cuando sabemos que Giannis Antetokounmpo gusta a Golden State desde hace un tiempo y que ya no parece tan feliz como antes en Milwaukee, una petición de traspaso de su parte vendría a cambiar muchas cosas en la cabeza de los dirigentes de los “Dubs”.

Del lado de LeBron James, tampoco es la alegría en Los Angeles y hay fuertes posibilidades de que cambie de horizonte una última vez antes de su retiro, uniéndose a uno de sus “mejores enemigos” convertido en amigo desde París 2024. Salvo que decida finalmente colgar los botines ya este año, por supuesto.

🎙️ LeBron James on the recent reports regarding the Lakers organization and Jeanie Buss:



"Quite frankly, I don’t really get involved in that… I don't really care about the reports. You guys know me, I’ve been in this league 23 years. There’s going to be another article… pic.twitter.com/pJp1bQMRJf — NBA Base (@TheNBABase) January 23, 2026

Un trío de ensueño en Golden State

Todavía estamos solo en la etapa de hipótesis, pero un trío Stephen Curry – LeBron James – Giannis Antetokounmpo tendría en todo caso con qué poner a los Warriors entre los pretendientes al título. Más allá de crear uno de los equipos más mediáticos de la historia y eventualmente dar ganas a Steve Kerr de renovar…