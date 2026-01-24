El mercado de fichajes de la Euroliga parece no detenerse ni un segundo. Uno de los equipos más activos en lo que a traspasos se refiere ha sido Olympiacos. Los helenos han estado a vueltas con las piezas exteriores. Tras incorporar piezas como Frank Ntilikina, Monte Morris y Cory Joseph, perder por lesión a Keenan Evans y dar salida a Saben Lee, parecen no querer salir del candelero

Un base que no acabó de explotar busca su siguiente paso en el mercado de fichajes Euroliga

El aterrizaje en el mercado de fichajes Euroliga en Grecia de Cory Joseph ya es una realidad. El base canadiense, codiciado hasta hace no muchas semanas por Fenerbahce, ya está listo para aportar más talento a una plantilla con jugadores de renombre. En este sentido, su llegada parece volver a generar un overbooking en el puesto de base. Por ello, un recién llegado a Olympiacos, Frank Ntilikina vuelve a estar bajo la mira.

Olympiacos plans to finish the season with Walkup, Morris, and Joseph. pic.twitter.com/nRDHTGyMdp — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 23, 2026

Frank Ntilikina fue el relevo de contingencia de Keenan Evans, pero siempre tuvo la sombra de la duda sobre él. El jugador que un día emergió de Strasbourg como una estrella con techo NBA, regresó a Euroliga a las filas de Partizan, sin mucho brillo, y ahora vestía la camiseta de Olympiacos, cumpliendo, pero no destacando. No es de extrañar que, tras el fichaje de Cory Joseph, insiders como Matteo Andreani ya hayan hablado de un interés de los griegos por darle salida.

Frank Nitilikina ¿Qué puede aportar a un roster Euroleague?

Las necesidades de los equipos Euroliga parecen más encaminadas a requerir de interiores que de bases en este momento. Sin embargo, Frank Ntilikina puede ser una oportunidad de mercado económica. Olymmpiacos tiene complicado hacer funcionar a Walkup, Morris y Joseph, por lo que su traspaso podría verse con buenos ojos.

El rendimiento del base francés nunca ha sido el que las expectativas dictaban. Sin embargo, Frank Ntilikina es un jugador con una base física muy potente. Además, es un jugador que en Grecia venía rondando los 9 de valoración en liga nacional. Su perfil fiable puede ser un recambio de lujo para equipos que quieran compensar quintetos con escoltas anotadores anárquicos y con poco talento defensivo.