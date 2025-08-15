Saras Jasikevicius logró alzar el título de campeón Euroliga que tanto añoraba. El técnico lituano, se había quedado a las puertas de alcanzar la gloria en varias ocasiones y, más que probablemente, tuviera la espina clavada por ello. Tras lograr el éxito de la mano de Fenerbahce, afronta un verano en el que parece que, a pesar de las bajas, quieren seguir aferrados a la lucha por ganar el campeonato.
Un campeón NBA para un campeón Euroliga
Fenerbahce se ha movido relativamente poco en el mercado de fichajes Euroliga, pero lo ha hecho con avidez. Por el momento, habían sumado a una de las revelaciones del torneo del viejo continente, Mikael Jantunen. Además, también habían sumado a filas un destacado NBA, Brandon Boston. A pesar del revuelo que causó el escolta americano, podría no ser el único desembarco desde EEUU. Cory Joseph irrumpe entre los temas más comentados en torno al equipo de Saras Jasikevicius.
Cory Joseph es más que un ex NBA, es todo un ganador del anillo. El jugador, además con numerosos partidos jugados con la camiseta de su selección, Canada, es también un ganador del anillo. El base canadiense es objeto de deseo de Fenerbahce. Según ha informado el prestigioso insider del mercado de fichajes Euroliga, Andrea Calzoni, el interés del equipo dirigido por Saras Jasikevicius sería muy grande y, de hecho, parece que el desembarco en Euroliga podría acabar completándose en caso de que se den las circunstancias adecuadas.
Saras Jassikevicius y Cory Joseph ¿Qué tiene que pasar?
A pesar de que Cory Joseph es ya un jugador veterano y con, nada más y nada menos, que 15 temporadas en la NBA, parece que no se resiste a seguir en EEUU. Según apunta el reportero italiano experto en fichajes Euroliga, el base estaría esperando ofertas de franquicias de la mejor liga del mundo. Sin embargo, también señala que en caso de no recibirlas, el fichaje acabará completándose. Con ello, Saras Jasikevicius sumaría otro jugador a un perímetro que ha tenido bajas importantes como McCollum o Guduric.
Las 15 temporadas NBA de Cory Joseph
- 11-12, San Antonio Spurs: 2.2 pts, 1.3 reb, 1.9 ast
- 12-13, San Antonio Spurs: 4.5 pts, 1.9 reb, 1.6 ast
- 13-14, San Antonio Spurs: 5.0 pts, 1.6 reb, 1.7 ast
- 14-15, San Antonio Spurs: 6.8 pts, 2.4 reb, 2.4 ast
- 15-16, Toronto Raptors: 8.5 pts, 2.6 reb, 3.1 ast
- 16-17, Toronto Raptors: 9.3 pts, 2.9 reb, 3.3 ast
- 17-18, Indiana Pacers: 7.9 pts, 3.2 reb, 3.2 ast
- 18-19, Indiana Pacers: 6.5 pts, 3.4 reb, 3.9 ast
- 19-20, Sacramento Kings: 6.4 pts, 2.6 reb, 3.5 ast
- 20-21, Sacramento Kings: 6.6 pts, 2.5 reb, 3.5 ast
- 20-21, Detroit Pistons: 12.0 pts, 3.2 reb, 5.5 ast
- 21-22, Detroit Pistons: 8.0 pts, 2.7 reb, 3.6 ast
- 22-23, Detroit Pistons: 6.9 pts, 1.7 reb, 3.5 ast
- 23-24, Golden State Warriors: 2.4 pts, 1.2 reb, 1.6 ast
- 24-25, Orlando Magic: 3.5 pts, 1.5 reb, 1.4 ast