Es habitual que las jugadas más elaboradas o las canastas ganadoras adquieran relevancia en redes sociales y alcancen un gran número de visualizaciones. Sin embargo, hay situaciones que no precisamente por su destreza técnica o estratégica logran hacerse virales entre aficionados al baloncesto e incluso curiosos en general. Un claro ejemplo fue la jugada del nuevo jugador de San Pablo Burgos, Jermaine Samuels.
Jermaine Samuels, todo un fenómeno en San Pablo Burgos
Los burgaleses dominaron con puño de hierro la Primera FEB el pasado curso. Tras ello, se ganaron el derecho a militar esta temporada en ACB. Para poder dar la cara en la máxima competición del baloncesto español se han lanzado al mercado para conformar una plantilla con talento. Sin duda, el gran protagonista del verano ha sido Jermaine Samuels. Un jugador con muchos partidos de G-League a sus espaldas, pero también con choques NBA de la mano de Houston Rockets.
Jermaine Samuels ha captado muchas miradas entre los seguidores de San Pablo Burgos por su pasado NBA. Sin embargo, este alero ya tuvo su cota de protagonismo con la franquicia tejana, incluso a pesar de sus acotados minutos. El nuevo integrante del cuadro burgalés saltó a la fama gracias a una jugada de saque de banda en la Summer League, con 6,3 segundos y uno abajo en el marcador. El jugador de Houston trató de colgar el balón a uno de sus compañeros para anotar una canasta rápida y vaya si anotó de forma precoz. El balón atravesó el aro sin que nadie de pista lo tocara, por lo que fue un tanto inválido.
¿Cuál es el espacio competitivo de San Pablo Burgos?
San Pablo Burgos ha optado por buscar experiencia en el mercado de fichajes. El conjunto castellano-leonés ha incorporado piezas que bien conocen la ACB, como Raulzinho Neto y Leo Meindl, además de continuidades con estas características como Dani Díez o Gyorgy Goloman. A pesar de que nombre por nombre el plantel es sugerente, otros combinados de la zona baja han apostado realmente fuerte también. Llegadas como la de Pustovyi a Andorra o Luka Bozic a Granada son buena muestra del buen hacer de otros cuadros.