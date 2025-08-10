En paralelo a las diferentes concentraciones de los combinados nacionales de este mes de agosto, los equipos de Liga Endesa preparan su regreso a las pistas en forma de pretemporada y siguen dando forma a sus respectivas plantillas con alguna salida inesperada y últimos fichajes o búsqueda de esas piezas deseadas que den por cerrado el roster de cara al curso 2025-26.

Nacho Llovet saldrá de MoraBanc Andorra

Después de cinco temporadas en el Principal, Llovet finalizará su etapa en Andorra. Así lo confirma Ivan Álvarez en Diari Andorra, sabiendo que era un jugador que finalizaba contrato el pasado 30 de junio y el club ya ha comunicado al capitán que no continuará, pese a que se encuentra vinculado con el club por baja médica por la lesión de rodilla y paso por el quirófano (artroscopia) el pasado mes de mayo.

Primero fue la salida de Felipe dos Anjos a Primera FEB y ahora llega la marcha de Nacho Llovet, capitán tricolor con un total de 208 partidos disputados con Andorra, convirtiéndose en el segundo jugador con más partidos en ACB del club tras David Jelinek. Era una referencia dentro y fuera de la pista, pero no entra dentro de los planes del nuevo proyecto de Joan Plaza.

San Pablo Burgos hará cambios en el puesto de ala-pívot

La dirección deportiva del nuevo equipo de Liga Endesa tiene casi todo preparado ya para que sean los pupilos de Bruno Savignani los que tomen el relevo con el inicio de la pretemporada. El conjunto burgalés, sin embargo, podría hacer cambios en la posición de cuatro, viendo como Gyorgy Goloman saldrá, según informa Diario de Burgos, y sería Jermaine Samuels el mejor posicionado para ocupar su puesto.

Jermaine Samuels, de 26 años, se formó en los Wildcats de Villanova entre 2017 y 2022 -fue campeón de la NCAA en 2018 junto a Jalen Brunson, Donte DiVincenzo o Mika Bridges-, con paso posterior por la G League y catorce partidos en Houston Rockets de la NBA. El curso pasado promedió 13.6 puntos y 6.3 rebotes en Rio Grande Valley Vipers, a la espera de conocer si el de Massachusetts acaba aterrizando en Burgos.

Covirán Granada en busca de un anotador extracomunitario

El control de los cupos nacionales, la formación de jugadores y la gestión de plazas de extracomunitarios son factores decisivos en la planificación de cualquier plantilla de la Liga Endesa, y el Covirán Granada no es la excepción. La dirección deportiva, junto a su nuevo entrenador Ramón Díaz, tiene claro que aún falta una pieza clave en el engranaje: un anotador de garantías, capaz de asumir responsabilidades ofensivas y marcar diferencias en los momentos decisivos.

Según informa Víctor M. Romero en Ideal, el club nazarí está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para dar con ese perfil tan específico y codiciado. Las tentativas por incorporar a Omar Silverio o al veterano Will Barton no llegaron a un buen resultado en la entidad de Granada, por lo que ahora la mirada se centra de forma preferente en un jugador con muchas posibilidades de ocupar plaza de extracomunitario.

Díaz, que conoce de primera mano el mercado norteamericano gracias a su reciente y larga etapa al frente de los Capitanes en la NBA G League, rastrea con minuciosidad ese nicho de talento. Sin embargo, el proceso se encuentra momentáneamente en pausa, ya que la prioridad inmediata ha sido la incorporación de Luka Božić, quien ya se ha integrado en la estructura andaluza. Con la llegada del croata cerrada, la maquinaria se reactivará para encontrar a ese anotador que, sobre el papel, será la guinda del proyecto granadino para afrontar con garantías la exigente temporada ACB.

Últimos fichajes confirmados en ACB