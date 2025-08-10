El mercado de Primera FEB tomó velocidad de crucero hace semanas y muchos de los proyectos están en su tramo final con los últimos fichajes. Sin embargo, a mediados del mes de agosto hay una entidad que deberá acelerar, ya que solo tiene dos jugadores en nómina, a la espera de ir concretando las nuevas caras de una entidad importante de Primera FEB.

Flexicar Fuenlabrada ficha a Dani Manchón

Primero fue Romaric Belemene, procedente de Cantabria, y ahora es el escolta Daniel Manchón el segundo fichaje del proyecto de Fuenlabrada que dirige Iñaki Martín. En estos momentos son los dos únicos fichajes cerrados por parte del conjunto fuenlabreño y se espera que en los próximos días se hagan oficiales nuevos fichajes y así dar forma al roster que disputará Primera FEB por tercera temporada consecutiva.

🙌 Nosotros también estamos deseando verte Dani #FuenlADN pic.twitter.com/Q1AoZhiW0a — Flexicar Fuenlabrada (@BFuenlabrada) August 9, 2025

El nuevo escolta volverá a coincidir con Iñaki Martín, que ya trabajaron conjuntamente en Valladolid y llega con promedios de 7.9 puntos, dos rebotes y 2.3 asistencias en 33 partidos. Una interesante pieza que también podrá ayudar en el puesto de uno y es uno de los jugadores españolas más destacados de Primera FEB de los dos últimos cursos, primero con Castelló y la temporada pasada en Valladolid.

Sasu Salin: el francotirador escandinavo aterriza en Estudiantes

Vuelve uno de los grandes nombres del pasado reciente de ACB a España. Sasu Salin vivió la temporada pasada en Cluj Napoca en Rumanía, pero el escolta de Helsinki vuelve para fichar con Movistar Estudiantes y ser una pieza angular del proyecto pensado en obtener billete a Liga Endesa. De 2014 a 2024 vivió aventuras por Gran Canaria, Unicaja Málaga y Tenerife, viendo su llegada como uno de los últimos movimientos -buscan la llegada de un combo exterior- del histórico club que dirigirá Toni Ten. En estos momentos, el backcourt de Estudiantes estaría formado por Filipovic, Jayson Granger, Omar Silverio y Sasu Salin.

https://www.youtube.com/watch?v=_NG3wQTgxAY

Alicante ficha a Jordan Walker

Jordan Walker es el nuevo fichaje de HLA Alicante de Rubén Perelló después de su notable temporada en Club Baloncesto Zamora con promedios de 14.7 puntos, 2.6 rebotes y 2.2 asistencias. El base de Indianápolis, formado en Morehead State, vivirá una nueva experiencia, ya que tras su salida de NCAA ha pasado por Alemania, Países Bajos, Serbia y el año pasado en Zamora. Formará pareja con Mike Torres en el puesto de uno, bien acompañado por perfiles en el dos como Álex Jordà y Brad Davison.

Sebastian Thomas ya es de Cartagena

El proyecto de Cartagena va tomando forma y en los últimos días ha cerrado la llegada de Sebastian Thomas, que formará pareja junto a Alberto Martín, elemento capital del curso pasado. Thomas es el último fichaje realizado y aterrizará tras su periplo por NCAA entre los Rams de Rhode Island y Albany Great Danes. En su último curso se fue hasta los 17 puntos, cuatro rebotes y 6 asistencias en los Rams, además de disputar recientemente con los Knicks la Summer League de la NBA. Plantilla casi cerrada en FC Cartagena CB que comanda en los banquillos Félix Alonso.

https://www.youtube.com/watch?v=gYiLKvR9DPE

Mads Stürup renovado en Gipuzkoa

El club gipuzkoano renueva hasta la temporada 2026-27 a Mads Stürup pese a la grave lesión que ha sufrido en la rodilla y que le impedirá jugar durante gran parte de la temporada. El escolta danés de 28 años llegó el 26 de septiembre de 2023 a San Sebastián, compitiendo en el baloncesto español desde 2016 con paso por Obila CB, Tenerife, Zamora, Pardinyes, Girona y Almansa. La temporada pasada promedió 3 puntos y 1.6 rebotes.

