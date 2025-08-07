Baskonia sigue dando forma a su plantilla sin cerrar aún la salida de Pablo Laso como entrenador del banquillo azulgrana. Llegaron Spagnolo y Rafa Villar en el puesto de uno, además de añadir a Rodions Kurucs y Clément Frisch, haciendo oficial una nueva llegada que dará potencia y físico al juego de perímetro que teóricamente entrenará Paolo Galbiati.

Hamidou Diallo llega al Baskonia con 250 partidos NBA disputados

Dentro de toda la revolución que vive Baskonia durante este verano, los despachos se han movido y hacen oficial el fichaje de Hamidou Diallo, jugador de Queens, New York, formado en Kentucky y posterior pick 45 del Draft de la NBA de 2018. Tras aquella elección, Diallo disputó 265 encuentros de Regular Season entre OKC, Detroit Pistons y Washington Wizards, además de tres encuentros de playoffs con Thunder, añadiendo la victoria en el NBA Slam Dunk del All-Star de 2019 celebrado en Charlotte.

✍️🏀 OFICIAL | Hamidou Diallo, potencia y físico para el perímetro de juego de Baskonia



Baskonia añade un elemento importante y potente dentro de la rotación exterior y lo hace con un Diallo que aterrizará con el pasaporte de la República de Guinea -sus padres, Abdoulaye y Mariama, emigraron a los Estados Unidos desde Guinea-. A sus 27 vivirá su primera experiencia en Europa, tras promediar 22.5 puntos y 7.3 rebotes en Shanxi Loongs de la liga de China la temporada pasada. Firma con Baskonia para las próximas dos temporadas y se une a un backcourt que necesitaba un elemento como Diallo, con potencia física, anotación y ayuda en el rebote.

Se espera que tenga impacto en su primera incursión en Euroliga y lo haga de manera bidireccional dentro del sistema gasteiztarra. Su mejor temporada NBA fue en 2021-22 como miembro de los Pistons y promedió 11 puntos en 58 encuentros, 29 de ellos como titular, con unas ganancias totales de 14,3 millones de dólares a lo largo de su aventura NBA. De manera negativa, Hamidou Diallo tuvo un importante repertorio de molestias y lesiones durante sus seis temporadas en la NBA, unido a un porcentaje bajo en tiros de tres puntos.

Fue un prospect de cinco estrellas antes de llegar a NCAA

Formado en el John Bowne de Flushing en New York -creció en LeFrak City como Bryant Dunston o Kenny Anderson- y la Academia Putnam en Connecticut, Diallo se decidió por Kentucky como uno de los mejores jugadores de su generación, descartando la llegada a programas potentes de NCAA como Arizona, Indiana, Kansas o UConn. Se le esperaba en la primera ronda del Draft de la NBA de 2018, cayendo hasta el pick 45, elegido por Brooklyn Nets, enviando sus derechos a Hornets y luego a OKC.

Hamidou Diallo es un sensacional atleta, pero no destaca por sus porcentajes en el tiro y es irregular a partir del pick & roll. Será importante en las transiciones de Baskonia, segundas opciones ofensivas, además de su notable defensa. En China tuvo múltiples partidos por encima de los 20 puntos, incluso se fue hasta los 44 ante Shenzen Aviators el 24 de diciembre (unido a 19 rebotes) o los 46 puntos anotados ante Zhejiang Lions cuatro días después.

Trayectoria de Hamidou Diallo