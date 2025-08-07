El Baskonia ha confirmado la salida de ocho integrantes de la plantilla respecto a la temporada pasada. Entre las bajas destaca la del técnico Pablo Laso, que no continuará al frente del banquillo azulgrana. La reestructuración también alcanza a una figura histórica del cuerpo técnico durante las últimas dos décadas, que tampoco formará parte del nuevo proyecto liderado por Paolo Galbiati de cara a la temporada 2025-26.

David Gil no seguirá en Baskonia después de 20 años

Pablo Laso dejará de ser entrenador de Baskonia en el momento que se acuerde la desvinculación entre club y entrenador, ya que el laureado entrenador firmó por tres temporadas tras su periplo por FC Bayern, viendo como Galbiati llegará para sustituir al técnico vitoriano y comenzar una nueva etapa. El club gasteiztarra vive una profunda remodelación tras vivir una temporada irregular y, entre los importantes cambios, llega también la salida de un histórico como David Gil, según informa Noticias de Álava.

No se esperaba la salida de David Gil, pero todo está cambiando este verano en Vitoria-Gasteiz. Pieza capital del banquillo de Baskonia de las últimas dos décadas, aterrizando como entrenador ayudante en el curso 2003-04. Fue a partir de ese momento cuando comenzó a desempeñar diversas funciones dentro de la entidad de Zurbano, además llegó a dirigir a Baskonia en dos momentos puntuales.

Gil ha visto desfilar por el banquillo de Baskonia hasta trece entrenadores diferentes desde su llegada, pero siempre ha sido respetada su opinión entre entrenadores del calibre de Dusko Ivanovic, Velimir Perasovic, Sergio Scariolo, Pedro Martínez o Neven Spahija. Entre sus compañeros en forma de entrenadores ayudantes se encuentran Natxo Lezcano, Ibon Navarro, Jota Cuspinera, Curro Segura, Josep Maria Berrocal, David García o, más recientemente, Nacho Juan.

Más de dos décadas de dedicación a Baskonia, trabajo técnico y táctico específico, desarrollo de jóvenes jugadores de la cantera, además de dirigir campus internacional de Baskonia en múltiples ocasiones, el último de ellos este mismo verano. David Gil sale de forma inesperada del club vitoriano con un palmarés de tres ligas ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas, además de participar en cinco Final Four de la Euroliga.