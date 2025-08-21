El próximo 30 de septiembre arrancará una nueva edición de la Euroliga con el interesante enfrentamiento entre Hapoel Tel Aviv y Barça Basket. Veinte equipos competirán por alzarse con el título de la máxima competición del baloncesto europeo, sucediendo al vigente campeón, Fenerbahce. Durante este cierre de la offseason, varios clubes continúan explorando el mercado en busca de las últimas incorporaciones que completen sus plantillas y les permitan soñar con la gloria continental.

Fenerbahce busca base y pívot

Los actuales campeones de la Euroliga han sumado a su plantilla a Mikael Jantunen y Brandon Boston, pero aún buscan un refuerzo que potencie el puesto de uno junto al juego interior. Cory Joseph se perfila como una de las principales opciones, mientras el equipo de Sarunas Jasikevicius sigue explorando el mercado de agentes libres de la NBA para cerrar sus dos últimos movimientos de la temporada.

Virtus Bolonia da un ultimátum a Kai Jones

Dusko Ivanovic necesita un último fichaje para cerrar el puesto de cinco de la entidad italiana. Kai Jones es el gran objetivo desde hace días, pero la negociación llega a su fin con la opción de que fiche o, si no, buscarán un nuevo jugador. Paolo Ronci, director general de la entidad, explica que el tiempo se acaba y las miradas podrían postrarse en perfiles como Chales Bediako.

Olympiacos no encuentra el combo exterior

Olympiacos ya ha reforzado su plantilla con Tyson Ward, Netzipoglou, Kostas Antetokounmpo, Donta Hall y Karagiannidis, pero en estos últimos días de agosto sigue en la búsqueda de un nuevo jugador que complete el backcourt del Pireo. Nombres como Bones Hyland, Trent Frazier o Mason Jones han sonado como posibles incorporaciones, aunque el tiempo corre y uno de los grandes candidatos al título de mayo todavía no ha cerrado del todo su plantilla bajo las órdenes de Bartzokas. En las últimas se informa del interés por Dalano Banton, con 220 encuentros NBA, sumado a ver cómo se incorpora a los entrenamientos Christ Koumadje con la posibilidad de encontrar contrato.

París Basketball monitoriza a Killian Hayes y Serge Ibaka

Fue la gran sorpresa de la edición de Euroliga 2024-25, pero meses después todo ha cambiado en la capital de Francia con Tabellini tomando el relevo de Splitter y TJ Shorts fichando por Panathinaikos. Hasta diez fichajes ha llevado a cabo París, pero queda por cerrar a un nuevo base; gusta Killian Hayes -es una operación complicada-, sin descartar la posible llegada de Ntilikina; incluso también tienen en el radar qué sucederá con el futuro de Serge Ibaka.

Partizan Belgrado no quiere a Ntilikina, Mike y Lundberg; busca Mo Bamba

Aunque este verano no ha sido tan agitado como en ocasiones anteriores, Obradovic ha sumado a su plantilla a Shake Milton, Jabari Parker y Osetkowski, mientras sigue en busca de un fichaje potente e intimidante para completar el equipo. Mo Bamba es el objetivo principal, pero el pívot egresado de Texas, elegido en el puesto 6 del Draft de la NBA de 2018, aún espera una oportunidad de renovar en la liga estadounidense. Si no se concreta, Bamba podría dar el salto a Europa y vivir su primera experiencia fuera de la NBA, uniéndose a Partizan.