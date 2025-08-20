Virtus Bolonia es uno de los equipos que logró un puesto más bajo en la máxima competición europea. Sin embargo, la consecución del título nacional de liga supuso un broche de oro para su campaña. Tras ello, se encuentran viviendo un proceso de cambios profundos. Jugadores importantes como Tornike Shengelia o Will Clyburn han salido. No obstante, el mercado de fichajes Euroliga de los italianos sigue vivo.

¡Hasta el jueves! La fecha tope en el mercado de fichajes Euroliga

Virtus Bolonia se encuentra sondeando varios jugadores en el mercado de fichajes Euroliga. Sin embargo, parecen tener prisa por acabar de cerrar su roster, porque ya se han marcado un deadline con su codiciado NBA. Los italianos, según ha informado el medio griego TotalBasket, le habrían dado a Kai Jones hasta el jueves para decidir si quiere formar parte de la plantilla dirigida por el famoso entrenador Dusko Ivanovic.

🚨 Virtus Bologna is close to sign Kai Jones, I am told.



The Bahamian big man played 12 NBA games with the Mavs and 28 with the Clippers last season. In the G League, he averaged 12.5 points and 7.3 rebounds in 15 games with San Diego. pic.twitter.com/qGdvkziE9U — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) August 10, 2025

Kai Jones está siendo uno de los nombres del mercado de fichajes entre los equipos Euroliga. El jugador, hasta ahora en la NBA, con pinitos en la G-League, parece dispuesto a desembarcar en Europa y Virtus Bolonia, con un vacío muy grande que rellenar en el juego interior, suspira por él. La marcha de Shengelia fue repuesta por Derrick Alston. Sin embargo, el adiós del georgiano también supone la pérdida de un falso 5 que castigaba a los pívots rivales a toda pista. Por ello, los de Dusko Ivanovic también buscan ese perfil en el mercado.

Kai Jones, un díscolo de la NBA

La trayectoria de Kai Jones en la NBA ha estado lejos de los grandes focos. Su posible movimiento en el mercado de fichajes a la Euroliga, ya hace pensar que no es una superestrella a la altura de los LeBron James y Stephen Curry. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el jugador aseguraba ganarle un 1×1 al líder de Lakers. El interior de Dallas Mavericks ha acostumbrado a dejar durante su carrera varias declaraciones polémicas y situaciones cuanto menos llamativas. En caso de completarse el movimiento se verá como encaja un perfil así con alguien como Dusko Ivanovic.

Las últimas temporadas de Kai Jones