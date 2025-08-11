La marcha de Tornike Shengelia de Virtus Balonia deja un vacío difícil de rellenar. Los italianos han tenido que decir adiós a varios pesos pesados del vestuario, entre ellos el georgiano. El equipo ya no rindió de forma especialmente notable en Euroliga, pero acabaron triunfando con la consecución del título de liga italiana.
El relevo de Shengelia en Virtus Bolonia
Virtus Bolonia logró alzar el título de liga para júbilo de sus aficionados. Si hay un nombre propio en los playoffs del conjunto boloñés, ese es Tornike Shengelia. El nivel de ‘Toko’ en la fase eliminatoria fue excelso, con picos anotadores y de valoración realmente pronunciados. Sin embargo, una vez conquistado el trofeo nacional, llegó la noticia de su adiós al Barça Basket. Además, ‘llevándose’ con él a otro peso pesado del equipo y que, además, también ejercía de cuatro en la rotación por momentos. Por ello, el nombre del bahameño, Kai Jones, se antoja clave para el cuadro Euroliga.
Kai Jones es un interior que ha disputado la NBA en el presente curso de la mano de Clippers, donde apenas tuvo oportunidades, y en Dallas Mavericks. A pesar de haber completado únicamente 12 partidos con el cuadro tejano, sus números son muy positivos. Uno de los grandes problemas de Virtus Bolonia era que con la marcha de Tornike Shengelia no solo se marchó un 4, también un 5. Por ello, a pesar de la llegada de Derrick Alston Jr, siguen sondeando centers. Según ha informado Sportando, el bahameño está muy cerca de alcanzar un acuerdo con el conjunto Euroliga italiano.
Kai Jones, agilidad y músculo para no echar de menos a Tornike Shengelia
Kai Jones es el clásico modelo de pívot atlético y dominante en lo físico. Una de sus grandes cualidades es la capacidad de correr la pista. Además, con él, Virtus Bolonia ganará protección de su pintura y capacidad de continuación en bloqueo directo de cara a crecer en Euroliga. A pesar de que, a diferencia de Tornike Shengelia, no tiene mano exterior, sí que cuenta con ese físico portentoso, un 2.11m que no sufre en absoluto para moverse por la pista.
Los números de Kai Jones
- 2022-23, NBA, Charlotte Hornets: 34 PJ, 3.4 pts, 2.7 reb, 0.3 ast
- 2022-23, G-League, Greensboro Swarm: 15 PJ, 15.5 pts, 8.5 reb, 1.4 ast
- 2023-24, G-League, Delaware Blue Coats: 11 PJ, 7.1 pts, 7.5 reb, 3.5 ast
- 2024-25, NBA, LA Clippers: 2 PJ, 2.2 pts, 1.6 reb, 0.4 ast
- 2024-25, G-League, Ontario Clippers: 15 PJ, 12.5 pts, 7.3 reb, 1.7 ast
- 2024-25, NBA, Dallas Mavericks: 11 PJ, 11.4 pts, 6.6 reb, 1.3 ast