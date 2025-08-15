El mercado de Euroliga avanza a pasos más comedidos con el Eurobasket a la vuelta de la esquina, pero con los equipos buscando las incorporaciones que puedan completar sus plantillas de cara a una próxima temporada en la que habrá más partidos que nunca con la ampliación. Los NBA siguen ocupando la mayor parte de rumores, con Fenerbahce moviéndose más que nadie.

Cory Joseph: el campeón NBA que quiere Fenerbahce

Los campeones de la Euroliga, Fenerbahce, quieren defender su corona y construir el mejor equipo posible. Para ello, ahora buscan a todo un campeón NBA, Cory Joseph, según la información del insider Andrea Calzoni, que asegura que los turcos vigilan su situación, aunque todavía espera quedarse en Estados Unidos.

Cory Joseph had a double-double for the @Raptors in just the first 3 quarters!



16 PTS, 11 ASTS. #WeTheNorth pic.twitter.com/mZAPL9g8MP — NBA (@NBA) May 7, 2017

Iffe Lundberg: el base elegido por Paris Basketball

Tras su exitoso debut en Euroliga, Paris Basketball debe reconstruirse al perder a algunas de sus estrellas y busca también jugadores experimentados como es el caso del ex ACB, el danés Iffe Lundberg, que estaría descartado en Partizan. El base sería la gran opción para el puesto de director de juego en el conjunto francés.

Omer Yurtseven: ¿cambio entre Panathinaikos y Fenerbahce?

Después del fichaje de Richaun Holmes por Panathinaikos se quedan con un trío bajo la pintura de escándalo en Euroliga, pero esto también podría suponer la salida de Omer Yurtseven en busca de mayor protagonismo. A su futuro está pendiente Fenerbahce, que está moviéndose más que nadie en este mercado de fichajes.

Kai Jones: el reemplazo de Virtus para Shengelia

La Virtus Bologna perdió este verano a una de sus señas de identidad, Toko Shengelia, que se convirtió en fichaje del Barça Basket, y necesita encontrar un reemplazo, que podrían haber encontrado en Kai Jones, un pívot NBA atlético y con un físico dominante, en una información que adelantó Sportando.