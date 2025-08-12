Con las plantillas casi cerradas en los veinte equipos de la Euroliga 2025-26, aún hay quienes buscan una última pieza en un mercado con pocas oportunidades. Entre ellos, el Paris Basketball de Francesco Tabellini —sustituto de Tiago Splitter—, que junto a Amara Sy ha impulsado un proyecto renovado y espera concretar la incorporación de un playmaker que cierre su plantilla.

¿Iffe Lundberg es el elegido por París?

El experimentado jugador danés de backcourt es una de las opciones que manejan las oficinas de la entidad de baloncesto de París en su segunda aventura por Euroliga. Lundberg es uno de los tres descartados por Partizan Belgrado, igual que Isiaha Mike, que lo monitoriza Valencia Basket, en busca desde hace semanas de un nuevo contrato en Euroliga.

Iffe Lundberg promedió 8 puntos en 35 partidos de la máxima competición continental de baloncesto la pasada temporada, añadiendo a sus números 2.2 rebotes y tres asistencias. Pese a tener contrato en vigor con la entidad de la capital de Serbia, Lundberg estuvo muy cerca a finales de julio de firmar con Maccabi Tel Aviv y en estos momentos París Basketball es el mejor posicionado para añadirlo al lado de Ilian Moungalla y Justin Robinson en el puesto de uno de Tabellini.

En este contexto, Iffe Lundberg surge como una opción atractiva para el conjunto francés, que sigue de cerca su situación. París es consciente de que debería abonar una cláusula de salida al Partizan, aunque el club serbio no pondría trabas a la marcha del jugador danés. Lundberg disputó cuatro encuentros NBA la temporada 2021-22 con Phoenix Suns, viendo después la experiencia de Virtus Bolonia y el fichaje con Partizan el 20 de junio de 2024.

Killian Hayes duda entre NBA o Euroliga

El nombre de Killian Hayes, base natural de Florida, pero con pasaporte francés, sobrevuela entre diferentes equipos de Euroliga. Pick 7 del Draft de la NBA de 2020, su carrera en Estados Unidos fue de más a menos hasta disputar la G League la temporada pasada con Long Island Nets y seis encuentros con Brooklyn de Jordi Fernández.

Avanzan las semanas de la agencia libre NBA y el base de 24 años continúa sin equipo. El exjugador del Ratiopharm Ulm valora la posibilidad de regresar a Europa para debutar en la Euroliga. París y ASVEL siguen de cerca a Killian Hayes, aunque otros clubes con mayores aspiraciones podrían irrumpir en la puja por el francés, que acumula 216 partidos en la NBA entre Detroit Pistons y Brooklyn Nets.

Plantilla de Paris Basketball 2025-2026