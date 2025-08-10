Quedaba pendiente la posibilidad de encontrar un ala-pívot que completase la plantilla de Pedro Martínez en Valencia Basket. Luis Arbalejo aguardaba alguna oportunidad de mercado y, según informa Backdoor Podcast, el club taronja monitoriza la posibilidad de un último fichaje en el puesto de cuatro procedente de la ABA League con una temporada de experiencia en Euroliga.

Valencia Basket sigue el caso de Isiaha Mike

Quedan pocos fichajes por realizar dentro del mercado de Euroliga y Valencia Basket se encontraba a la espera de algún nombre interesante que se uniese a Jaime Pradilla, Ante Sestina y Matt Costello. Y ese jugador como posible fichaje de Valencia es Isiaha Mike, ala-pívot natural de Toronto con pasado entre Duquesne y SMU de NCAA, siendo actualmente jugador de Partizan Belgrado.

Hay tres jugadores bajo contrato en Partizan que no seguirán la temporada 2025-26 en Belgrado y uno de ellos es el cuatro canadiense -los otros dos son Frank Ntilikina e Iffe Lundberg-. Obradovic no cuenta con ninguno de este trío y se les busca acomodo en otros equipos, con un Mike que es seguido por Valencia Basket. El jugador de 27 años tuvo una irregular primera incursión en Euroliga, con 23 partidos disputados en la máxima competición del baloncesto continental y promedios de 3.9 puntos, 2.4 rebotes en 15 minutos. El problema lo tuvo con la dificultad de superar un lesión inicial y la posterior dificultad de hacerse un hueco en el engranaje de Obradovic.

La temporada baja 2025 no ha ayudado a los intereses de Mike, viendo cómo Partizan Belgrado ha atacado los fichajes de Osetkowski y Jabari Parker; por tanto, deberá encontrar un nuevo lugar en Euroliga y Valencia Basket deberá decidir si es el perfil buscado y deseado, sabiendo que podría salir de Partizan mediante el pago de una pequeña cantidad económica. Mike promedió en la ABA League 6 puntos, además de cuatro rebotes en 19 minutos de juego.

https://www.youtube.com/watch?v=BufAhfrFk6w

El posible fichaje aporta una plantilla larga a Pedro Martínez

Isiaha Mike, tras su periplo por los Dukes y Mustangs de NCAA, inició su aventura profesional en Niners Chemnitz de Alemania, jugando después en Scarborough Shooting Stars de Canadá, Bourg-en-Bresse y fichaje con Pertinaz el 20 de agosto de 2024. En Francia demostró un abanico de opciones ofensivas, ayuda en el rebote y consistencia defensiva, localizando a Mike en un perfil diferente al de Pradilla y Sestina.

Plantilla Valencia Basket 2025-2026