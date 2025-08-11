El mercado Euroliga de fichajes ha mirado a la NBA más que nunca y lo sigue haciendo con los últimos movimientos para completar las plantillas que quedan por finalizar. El Partizán de Belgrado de Zeljko Obradovic es uno de ellos y ofrece un interesante contrato a un agente libre que podría debutar en Europa.

Partizán busca el fichaje del NBA Mo Bamba con un contrato millonario

Partizán de Belgrado es uno de los equipos Euroliga obligados a mejorar su plantilla respecto al año anterior, donde no pudieron alcanzar los playoffs. El todavía contar con una leyenda de la talla de Zeljko Obradovic les aporta un aliciente para jugadores y junto a eso una interesante oferta busca a una estrella NBA.

Se trata de Mo Bamba, con quien tendría negociaciones avanzadas para lograr su fichaje según adelantó la periodista Vassilis Karamouzas y que han confirmado otras fuentes de portales como Hoops Rumors y Sportando.

Mo Bamba was a FORCE during his time in the G League with the @GleagueSquadron and @sandiego_clips! 🫡



The former NBA lottery pick averaged 19.4 PPG and 13.8 RPG in the G and earned an #NBACallUp to the Pelicans. pic.twitter.com/CEXXm78L5o — NBA G League (@nbagleague) May 29, 2025

El pívot estadounidense de 27 años y 2,13 metros, actualmente agente libre ha despertado interés de Partizan de Belgrado con la idea de reforzar su juego interior con su capacidad de abrir el campo con su tiro exterior, así como su perfil atlético, intimidador y versatilidad ofensiva. Además de ello con una extensa trayectoria en NBA desde que fuera escogido en la sexta posición del Draft 2018 para vestir las camisetas de Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers y New Orleans Pelicans.

Para conseguir el fichaje de Mo Bamba, Partizán habría ofrecido 2 millones de dólares por temporada para el jugador, que viene de promediar 4,3 puntos, 4,5 rebotes y 1 tapón en 13 minutos de media en pista con los Clippers y Pelicans la temporada pasada 24-25.

Los 5 mejores partidos de Mo Bamba

19 de enero de 2022 – Magic vs Sixers : 32 puntos, 3 bloqueos – máximo de su carrera en puntos

: 32 puntos, 3 bloqueos – máximo de su carrera en puntos 5 de mayo de 2021 – Magic vs Pistons : 22 puntos, 15 rebotes – doble doble desde el banquillo

: 22 puntos, 15 rebotes – doble doble desde el banquillo 29 de octubre de 2021 – Magic vs Raptors : 14 puntos, 18 rebotes – récord personal en rebotes

: 14 puntos, 18 rebotes – récord personal en rebotes 5 de abril de 2022 – Magic vs Cavaliers : 21 puntos, 12 rebotes, 6 bloqueo

: 21 puntos, 12 rebotes, 6 bloqueo 2 de marzo de 2022 – Magic vs Pacers: 19 puntos, 12 rebotes, 1 robo, 1 bloqueo

Así está la plantilla de Partizan de Belgrado 25-26

Bases : Iffe Lundberg, Carlik Jones, Frank Ntilikina, Shake Milton

: Iffe Lundberg, Carlik Jones, Frank Ntilikina, Shake Milton Escoltas : Vanja Marinkovic, Duane Washington, Sterling Brown, Arijan Lakic

: Vanja Marinkovic, Duane Washington, Sterling Brown, Arijan Lakic Aleros : Mario Nakic, Isaac Bonga, Mitar Bosnjakovic

: Mario Nakic, Isaac Bonga, Mitar Bosnjakovic Ala-pívots : Jabari Parker, Aleksej Pokusevski, Isiaha Mike

: Jabari Parker, Aleksej Pokusevski, Isiaha Mike Pívots: Dylan Osetkowski, Tyrique Jones

Entrenador: Zeljko Obradovic