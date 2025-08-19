Pasado el ecuador de agosto, el mercado de fichajes Euroliga comienza a acuciarse. El tiempo juega en contra de los intereses de los equipos que aún no han cerrado sus plantillas. Contra todo pronóstico, uno de los combinados que menos se ha movido ha sido el Fenerbahce de Saras Jasikevicius. Los otomanos suelen invertir fuerte, pero a pesar de las salidas no han completado el roster y su gran objetivo está ahora en disputa.

En Euroliga se pelean por la pieza de deseo de Saras Jasikevicius

El vigente campeón de la Euroliga ha tenido, en lo que va de verano, 5 bajas en el mercado de fichajes. A pesar de que un equipo que acaba de alzar el título, a priori, necesita pocos retoques, la realidad es que entre salidas y rendimiento en duda como el de Scottie Wilbekin, las llegadas de Mikael Jantunen y Brandon Boston parecen insuficientes. Por ello, los de Saras Jasikevicius habían puesto el ojo en Cory Joseph, aunque parece que Fenerbahce no está solo en la carrera.

Cory Joseph is another big name for EuroLeague market.



As reported by @Andrea__Calzoni, Fenerbahçe is still very interested but Crvena Zvezda, Olympiacos Piraeus and Partizan Belgrade are also following him.



He's waiting NBA offer but it seems more closer to Europe, to date. pic.twitter.com/YdTgBGMBjl — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) August 19, 2025

La noticia de la posible llegada de Cory Joseph a la Euroliga de la mano de Fenerbahce causó bastante revuelo. Sin embargo, aunque esta parecía bastante encaminada, sobre todo si la NBA no acababa de apostar por él, parece que ya no tanto. Según ha informado el prestigioso insider Matteo Andreani, Estrella Roja, Olympiacos y Partizan Belgrado estarían siguiéndole la pista. Sin duda tres combinados con un potencial económico importante que podrían arrebatarle el traspaso a Saras Jasikevicius.

El campeón Euroliga, con un problema en el mercado de fichajes en su perímetro

Varias son las salidas que ha vivido Saras Jasikevicius en lo que va de periodo estival. Sin embargo, en las posiciones de 1/2 la fuga de talento podría ser especialmente problemática. Por un lado, han dicho adiós a un seguro de vida como es Marko Guduric. Por otro, el veterano Erick McCollum ha dicho adiós a la disciplina de Fenerbahce. Por si fuera poco, Artur Zagars tampoco parece tenerlas todas consigo a la hora de seguir vistiendo de aurinegro y las dudas con Scottie Wilbekin y su recuperación están ahí. El mercado de fichajes parece necesario si quieren revalidar la Euroliga, o al menos luchar por ello.

Cory Joseph era una apuesta bastante segura dentro de las que podía hacer el combinado Euroliga en el mercado de fichajes. Por un lado, porque la incorporación de un veterano ya les había dado sus frutos el pasado curso con McCollum. Por otro, porque a diferencia de otros jugadores americanos, el canadiense, por su experiencia con la selección, tiene más nociones de baloncesto FIBA. Un jugador que, por nivel y momento vital, parecía acomodarse muy bien a las demandas de Saras Jasikevicius y su Fenerbahce.