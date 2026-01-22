Jasikevicius no está teniendo una temporada sencilla, con resultados irregulares y una plaga de lesiones que han afectado de lleno al rendimiento de su equipo. Sin embargo, el club turco se ha movido bien en el mercado, y uno de los fichajes más recientes ha supuesto una bocanada de aire fresco, encajando a la perfección en la plantilla y convirtiéndose ya en un referente con tan solo dos encuentros disputados.

Aire fresco para el Fenerbahce de Jasikevicius con Nando De Colo en Euroliga

Nando De Colo ha comenzado su etapa en el Fenerbahce con actuaciones brillantes desde su regreso al conjunto turco. En su segundo partido ante el Virtus Bolonia, el veterano francés sumó 12 puntos y 2 asistencias en 23 minutos, contribuyendo a la victoria por 85-80. Su lectura de juego, elogiada por Jasikevicius, fue clave para darle la vuelta al marcador y conseguir un nuevo triunfo en Euroliga.

El técnico lituano destacó el impacto de De Colo en el equipo desde su fichaje hace apenas una semana, resaltando su aportación y liderazgo en la pista. En su regreso a Fenerbahce, el veterano jugador francés promedia 14 puntos, 1 rebote y 3 asistencias en 22 minutos por partido de Euroliga, con un 56% de acierto en tiros de campo y 80% en tiros de dos puntos.

Nando De Colo: un referente para Jasikevičius y su futuro tras Fenerbahçe

Este rendimiento inmediato de Nando De Colo ha sorprendido incluso a Jasikevicius, que no dudó en elogiar al jugador tras sus primeros partidos: “¿Qué más se puede decir de Nando? Lo ve todo, lo entiende todo. Jugadores así ya no existen”. A sus 38 años y con la retirada en mente, el francés está viviendo una segunda juventud en el vigente campeón de Europa.

Además, Jasikevicius ve un futuro en los banquillos para De Colo una vez decida poner fin a su carrera como jugador: “Es como un entrenador en la cancha. Le dices algo, una cosa, y ya está”. Su veteranía le ha dado una sabiduría que puede ser clave en los próximos años. Por ahora, en un equipo mermado por las lesiones, el francés se presenta como un pilar fundamental del Fenerbahce en este segundo tramo de la Euroliga.