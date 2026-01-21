Según el insider Kevin O’Connor, quien comentó el tema en el programa The Slightly Biased Show, la vía parece doble: Jones tendría interés en los Lakers, y los Lakers ven en el alero de los Pelicans un encaje perfecto para corregir carencias defensivas en el perímetro —un área que ha pesado durante la actual campaña del equipo angelino.

Interesse mútuo dá força aos rumores

El problema, como siempre, es el costo. Los Pelicans no muestran disposición a negociar a Jones por un precio accesible. Nombres como Jake Fischer, Brett Siegel y Chris Haynes ya destacaron que Nueva Orleans exige un retorno elevado por Jones —e incluso considera tanto a él como a Trey Murphy III fuera del mercado por el momento.

Herb Jones 17-5-4-7 vs HOU ⬇️



What a player, man pic.twitter.com/OCjSiKJiGR — Brett Usher (@UsherNBA) September 17, 2024

A pesar de todo, las señales continúan alimentando la especulación. Jones disputó solo uno de los últimos 15 partidos de los Pelicans —justamente el juego del 6 de enero contra los Lakers. Aunque oficialmente listado con problemas físicos, la coincidencia generó cuestionamientos sobre un posible deseo de cambio por parte del jugador o de su equipo.

O’Connor sugirió que Jones busca un nuevo ambiente y que un equipo competitivo sería el destino ideal. En ese escenario, los Lakers aparecen como una opción natural, más aún con la presencia de Doncic, quien podría aliviar las limitaciones ofensivas del alero y maximizar su rendimiento.

Lakers pode esperar até a offseason para buscar Jones

El periodista Dan Woike recordó recientemente que, si los Lakers deciden preservar sus activos hasta la offseason, podrían tener más elecciones de draft disponibles para una reestructuración alrededor de Doncic. Si nombres mayores —como Giannis Antetokounmpo— quedan fuera de alcance, Jones surge como un objetivo natural para la próxima ventana.

Mientras tanto, los Pelicans siguen valorando al máximo a su jugador, quien, incluso con altibajos ofensivos esta temporada, permanece como uno de los mejores defensores de perímetro de la liga. Para los Lakers, su llegada representaría una solución inmediata a las carencias defensivas que han aparecido con frecuencia en las últimas semanas.

Chance pequena agora, mas possibilidade viva para o futuro

La dificultad principal sigue siendo el precio que pide Nueva Orleans. Incluso si los Lakers tienen un interés real —y Jones ve a Los Ángeles como un destino favorable—, difícilmente habrá acuerdo antes del 5 de febrero sin que los Pelicans reciban una oferta que consideren “satisfactoria”.

La unión entre Jones y los Lakers puede no concretarse ahora, pero mientras exista el interés mutuo, el tema difícilmente dejará de aparecer en el radar —especialmente cuando la franquicia tenga más flexibilidad para moverse.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.