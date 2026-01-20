El mercado Euroliga sigue teniendo movimientos interesantes de cara al segundo tramo de la temporada, con los clubes en dificultad en la tabla con más ugencia de fichar. En las últimas horas, un jugador, que arrastra un contratiempo importante, se ha metido en la batalla entre dos clubes que buscan su incorporación para dar un salto de nivel a sus respectivas plantillas.

Virtus Bolonia y Partizan, los más interesados en el fichaje de JD Notae

Aunque el Partizan de Belgrado mantiene vivo su interés en JD Notae, en las últimas horas ha aparecido la Virtus Bolonia como nuevo pretendiente del jugador estadounidense, tal y como ha avanzado el periodista Matteo Andreani. Joan Peñarroya considera que su fichaje supondría un salto competitivo en medio de una importante crisis deportiva y de un proceso de reconstrucción de la plantilla en el mercado.

Por su parte, según la fuente citada anteriormente, la Virtus Bolonia valora su incorporación por el conocimiento del baloncesto italiano del jugador, ya que JD Notae ha promediado en la Serie A un total de 13,4 puntos, 2,6 rebotes y 2,4 asistencias por partido con el Trapani Shark. Además, medios locales han informado de que el jugador estuvo presente en las gradas durante el último encuentro del conjunto italiano, lo que ha avivado estos rumores de fichaje en Euroliga.

El contratiempo de JD Notae en el mercado Euroliga

Uno de los principales obstáculos en torno al futuro de JD Notae es la lesión de menisco que arrastra desde hace semanas. Aunque el jugador ya ha pasado por el quirófano y se encuentra en proceso de recuperación, los plazos no juegan a su favor: su regreso a las pistas no sería inmediato, algo que enfría a los clubes que buscan un refuerzo con impacto a corto plazo.

Este contratiempo físico obliga tanto a Partizan como a Virtus Bolonia a valorar con cautela cualquier movimiento. El talento y el rendimiento de Notae no generan dudas, pero su disponibilidad real podría retrasarse entre mes y medio y dos meses, un factor clave en plena temporada. La decisión final dependerá de si alguno de los interesados está dispuesto a esperar y apostar por él pensando más en el medio plazo que en una solución urgente.