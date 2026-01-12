Las malas noticias para Partizan Belgrado en Euroliga no cesan. La racha de resultados, la marcha de Zeljko, el conflicto interno a nivel institucional o la tensión dentro de la propia plantilla a buen seguro que no ayudan al normal funcionamiento. Ahora, otro golpe para Joan Peñarroya está entre las informaciones de la entidad.

Ahora, la enfermería, más problemas para Joan Peñarroya

Por si los problemas internos con varias de sus estrellas no fueran suficiente, ahora Joan Peñarroya tendrá que lidiar sin otro efectivo. Duane Washington viene liderando al equipo desde el perímetro a pesar de las polémicas. No obstante, ahora tendrá que tener aún más protagonismo. Partizan Belgrado deberá olvidarse, para Euroliga y ABA League, de Shake Milton.

Shake Milton of Partizan Belgrade suffered a fractured hand bone during tonight's game and is expected to be out for a longer period of time.. pic.twitter.com/mUHaQIhSRy — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 11, 2026

Shake Milton llegó a Serbia como una de las estrellas llamadas a liderar al equipo en Euroliga. Sin embargo, es un jugador que se ha quedado en destellos. Su falta de continuidad no está reñida con que fuese un jugador útil en momentos del campeonato. A pesar de ello, en el último encuentro de ABA Leaugue se ha fracturado la mano y se perderá prácticamente toda la temporada. Esto será otro quebradero de cabeza para Joan Peñarroya.

¿Qué supone para Partizan Belgrado esta pérdida en Euroliga?

La baja de Shake Milton podría parecer poco relevante. Sin embargo, abre varios ‘melones’ para Joan Peñarroya. El primero, un tema físico. Los serbios pierden otra pieza de rotación en una campaña físicamente muy exigente con el nuevo formato de Euroliga. De hecho, venían de reforzarse en esas lindes con Cameron Payne. La segunda, una problemática sobre utilización de Duane Washington, que, por un lado, es un jugador envuelto en polémicas; por otro, por una cuestión física, cansancio en el mejor anotador de la plantilla.

LET HIM COOK! 👨‍🍳



Duane Washington serves up a fancy three to beat the shot clock buzzer! 🚨@PartizanBC #ABALiga pic.twitter.com/SWFqVcvMhI — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 11, 2026

A pesar de que Shake Milton no ha sido muy importante en Euroliga ni para Zeljko ni para Joan Peñarroya, sí que es un jugador útil en rotación. Sobre todo en ABA League, tiene el talento para solventar un partido prácticamente solo, como bien hizo justo antes del parón navideño con 26 puntos contra FMP Soccerbet Beograd. Además, por momentos ha rondado los 25 minutos de juego en Euroleague. A pesar de su descenso de relevancia actual, supone un escollo al crecimiento de un equipo ‘pillado con pinzas’.