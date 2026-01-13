Que Xavi Pascual es un enamorado de la defensa no es ninguna novedad para cualquier aficionado a la Euroliga. En numerosas entrevistas, el técnico de Gavà ha explicado que concibe el baloncesto como una partida de ajedrez, y que es en la defensa donde tiene un mayor control sobre lo que sucede en la pista. En su regreso al Barça Basket ha logrado revertir una dinámica negativa, aunque todavía no hemos visto su gran obra maestra a nivel defensivo. Aun así, el protagonismo creciente de un jugador en particular invita a pensar que ese momento no está lejos.

Myles Cale, el factor X que amenaza al Real Madrid

Barça y Real Madrid ya se han enfrentado desde el regreso de Xavi Pascual. Aquel duelo en la Liga Endesa cayó del lado culé. Ahora, en Euroliga, la trascendencia del partido es aún mayor. Será una prueba de máximo nivel para el Barça Basket, consciente de que no es sencillo imponerse dos veces consecutivas al eterno rival. Sin embargo, más allá del cambio de competición, el conjunto azulgrana llega en un contexto muy distinto. La mejora de Brizuela, el regreso de Vesely y un Shengelia con mayor rodaje son algunos de los argumentos de peso con los que el Barça afronta esta visita al Movistar Arena.

Quien sí estará es Myles Cale. El estadounidense de 26 años ha ganado galones y relevancia desde la llegada de Xavi Pascual. Sus extraordinarias capacidades defensivas y físicas le han permitido ganarse la plena confianza del técnico de Gavà. Esa confianza se ha traducido también en un aumento de su producción ofensiva. Siempre cerca de los veinte minutos en pista y habitualmente encargado de defender al mejor jugador rival, Cale se ha convertido en el cerrojo de referencia del nuevo Barça de Pascual.

Segundo Clásico de la nueva era: el momento de las defensas

Si Xavi Pascual se define por su devoción por la defensa, Sergio Scariolo no se queda atrás. En la memoria colectiva aún permanecen las exhibiciones defensivas de la selección española en los últimos torneos internacionales. Su etapa en el Real Madrid, sin embargo, está siendo algo más compleja en ese aspecto. Con una plantilla repleta de talento ofensivo, no resulta sencillo encajar todas las piezas para que funcionen con la misma solidez atrás. Tavares, el gran ancla defensiva del equipo blanco durante años, es cada vez más veterano y ya no puede sostener los mismos minutos de antaño.

En el primer Clásico de este 2026, ambos equipos superaron la barrera de los 100 puntos, un dato difícilmente repetible en los enfrentamientos que están por venir este año. La lucha por el rebote será una de las claves del partido. Scariolo ya señaló este aspecto como uno de los motivos de la derrota en Liga Endesa, mientras que Xavi Pascual también fue crítico con la defensa de su equipo en la entrevista posterior al encuentro. Otro factor determinante será cómo rodeen ambos entrenadores a sus estrellas. El Real Madrid sufrió en la posición de ‘cuatro’, con Hezonja y Lyles alternándose ahí, mientras que el Barça padeció cuando el ataque blanco castigó de forma reiterada a Kevin Punter. Los ajustes tácticos marcarán el primer Clásico de Euroliga de este 2026.