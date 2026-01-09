Los quebraderos de cabeza que está dejando la rotación interior en algunos de los conjuntos más potentes de la Euroliga no es cosa menor. Los movimientos para tapar agujeros no dejan de sucederse. Desde los Muurinenn hace meses, hasta los Tyrique Jones y Chris Silva en estos últimos días. En ese embrollo, Barça Basket y Real Madrid Baloncesto son la cruz de la moneda.

Barça Basket y Real Madrid Baloncesto podrían encontrar a su pívot en Italia

Bien necesitarían incorporar ya un cinco de garantías ambos conjuntos. Sin embargo, a buen seguro que tanto Barça Basket, como Real Madrid Baloncesto este verano también tendrán trajín. Los de Sergio Scariolo ya erraron con Bruno Fernando y, de nuevo, con Alex Len. No parece que vayan a volver a moverse, por lo que la operación en verano parece un imperativo. Los culés, además de su actual carencia, este verano finaliza contrato Willy. El mercado estival sitúa un nombre en disputa, Momo Diouf.

🚨👀Some big EuroLeague teams are interested in Momo Diouf for next season.



Virtus Bologna will offer a contract renewal and has been working for a long time to reach a total agreement, but it won’t be easy.



Free agent in June 2026.#EuroLeague #VirtusBologna #Virtus pic.twitter.com/4eJmNYxMpa — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) January 9, 2026

Momo Diouf es un interior que durante mucho tiempo no ha estado en el foco de los grandes centers Euroliga. Sin embargo, su crecimiento es innegable. De hecho, el propio Sergio Scariolo lo vivió este mismo verano con España, un aliciente más para lanzarse a por él. Según ha informado el prestigioso insider Andrea Calzoni, el interior de Virtus acaba contrato en verano y ya hay muchos grandes equipos interesados en su contratación. No se especifica el nombre de Real Madrid Baloncesto o Barça Basket, pero el contexto invita a pensar que podrían estar en la puja.

Momo Diouf, un pívot ‘gratis’ que podría mejorar a los gigantes de la ACB

Cuando se habla de un pívot pretendido por los grandes de la Euroliga, equipos como Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahce… pueden estar de por medio. Si bien esto dificulta su contratación, Barça Basket y Real Madrid Baloncesto pueden ofrecer a Momo Diouf ciertas garantías de minutos, sin perder las opciones de pelear por todo. El center italiano es un pívot que ha crecido mucho y con capacidad de aportar en ambos equipos.

Momo Diouf es un jugador de la vieja escuela, a pesar de su edad. Es un 5 que no tira de tres, pero que es fiable cerca de canasta. Ha mejorado el rango de tiro y tiene cierta eficiencia desde poste alto y short corner, algo clave en este nuevo baloncesto de los short roll. El pívot no falla en los básicos, rebotea bien, buen defensor y con un juego de pies estándar cerca de canasta. Si bien no parece tener un techo muy elevado, sería un jugador muy interesante para dar descanso a Tavares en el Real Madrid Baloncesto y una oportunidad de mercado suculenta para un Barça Basket con apuros económicos.