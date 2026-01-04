El Real Madrid volvió a sufrir en un partido de máxima exigencia y cayó en el Movistar Arena ante el Barça Basket por 100-105. Este resultado deja a Scariolo con dudas sobre sus decisiones tácticas y con jugadores totalmente cuestionados, como uno de los fichajes del verano, que generó muchas expectativas en sus primeros meses y que ahora ni siquiera entra en la rotación, a pesar de los problemas defensivos y en la pintura que atraviesa el conjunto blanco.

Los problemas defensivos del Real Madrid y Alex Len sin minutos

Los problemas del Real Madrid en la pintura volvieron a quedar en evidencia ante un Barça Basket que supo castigar cada desajuste cerca del aro. El conjunto azulgrana dominó el rebote, especialmente el ofensivo, convirtiendo las segundas oportunidades en una fuente constante de puntos que acabó marcando el partido. La inferioridad blanca bajo los tableros fue aún más llamativa teniendo en cuenta el bajo nivel de Tavares, muy lejos de su mejor versión.

Pese a este contexto, Alex Len volvió a quedarse fuera de la rotación sin disputar un solo minuto, una decisión que genera debate ante las evidentes carencias en el juego interior. Scariolo ya había justificado anteriormente su ausencia señalando que su estado de forma no ha sido el óptimo, pero el técnico volvió a priorizar a Tavares y Garuba.

La involución de Alex Len en el Real Madrid

La llegada de Alex Len al Real Madrid generó expectativas como una solución de garantías para reforzar la pintura, pero su evolución ha ido claramente de más a menos. Las lesiones y la falta de continuidad han frenado su adaptación, impidiéndole entrar con regularidad en la dinámica del equipo y asimilar los automatismos defensivos que exige Sergio Scariolo.

A ello se suma su dificultad para defender el bloqueo directo y ajustar las ayudas, un aspecto clave en el sistema del Real Madrid, y que ha provocado que su presencia en pista sea cada vez más residual hasta quedar, en partidos de máxima exigencia, completamente fuera de la rotación, como ha ocurrido en el Clásico ACB.

Esta involución ha reducido su rol a una alternativa totalmente residual. Así, lo que comenzó como un fichaje destinado a aportar intimidación y presencia interior, como sustituto previsto de Tavares, se ha convertido en una incógnita, con el ucraniano lejos de consolidarse y cada vez más cuestionado dentro de la estructura del equipo.

Los números de Alex Len en el Real Madrid en ACB