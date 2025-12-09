El Real Madrid Baloncesto decidió hacer una apuesta en verano por la continuidad de Bruno Fernando. Su tramo final de temporada fue positivo y auguraba un potencial grande. Sin embargo, la evolución del jugador se estancó y, a mitad de curso, se acometió el fichaje de Alex Len. Actualmente, la situación recuerda notablemente a la vivida con el angoleño.

¿Por qué no se aclimata Alex Len al Real Madrid Baloncesto?

Uno de los problemas principales de Alex Len, antes de entrar en el juego, han sido las lesiones. Los problemas físicos han impedido que el ucraniano alcance la continuidad jugando y entrenando que un jugador necesita. Más, si la pieza en cuestión no ha hecho pretemporada con el Real Madrid Baloncesto. A pesar de ello, no es el único problema que tiene que abordar el ex NBA.

El ritmo o el conocimiento de los sistemas son algunos de los debes lógicos del último fichaje del Real Madrid Baloncesto. En este sentido, Alex Len, salvo que las molestias persistan, acabará por superar estas dificultades. Sin embargo, habrá que ver si el entendimiento del juego europeo va a ser una cuestión de tiempo o un handicap insuperable.

PRESTA ATENCIÓN: Obtén las mejores predicciones de la NBA de nuestro experto.

Al igual que Bruno Fernando, Alex Len viene sufriendo mucho defendiendo bloqueo directo. Los espacios de ayuda bajo canasta o los timings en los ‘flashes’ siguen siendo asignatura pendiente. A priori, según vaya ganando minutos con el Real Madrid Baloncesto, debería ir puliendo estas cuestiones. No obstante, el recuerdo de la incapacidad del angoleño para adaptarse preocupa a los aficionados de cara a este nuevo reto.

¿Qué necesita el equipo, un Garuba o un Tavares?

Durante muchas fechas se habló del perfil de pívot que necesitaba el Real Madrid Baloncesto en defensa. Mientras que Edy Tavares es un seguro bajo el aro, Usman Garuba es realmente solvente defendiendo en cambio a pequeños o sosteniendo a rivales más ágiles. Hasta el momento, el estilo de Scariolo parecía pedir más un intimidador que un center móvil, por eso se fichó a Alex Len, pero esto podría cambiar.

En los minutos en los que el Real Madrid Baloncesto necesita intimidación bajo canasta, parece muy complicado que, ni Alex Len, ni nadie, le dé más prestaciones al equipo que Tavares. Por otro lado, a la hora de buscar una alternativa, para dinamizar el partido, aumentar el volumen de robos o porque el equipo rival sufre contra cambios, Garuba es el indicado. Por ello, el hueco que realmente tiene el ucraniano es pequeño. Su rol queda adscrito a una cuestión de descanso del caboverdiano, pero cuesta verle con un rol propio.