El Real Madrid Baloncesto se medirá a Anadolu Efes en un partido Euroliga clave para seguir cogiendo sensaciones. Los de Sergio Scariolo vienen de ganar a Zalgiris Kaunas y Hapoel Tel Aviv. Por lo que lograr una tercera victoria consecutiva igualaría su mejor racha esta temporada y supondría un extra de confianza que podría ayudarles a mejorar su dinámica.

No está Kokoshkov, pero Anadolu Efes domina la gran asignatura pendiente del Real Madrid Baloncesto este curso

El cambio de entrenador en el cuadro turco supondrá muchos cambios en el entramado táctico del equipo. Sin embargo, seguramente, el nuevo técnico no toque una de las pocas cosas que venían funcionando. El cuadro Euroliga tenía un juego de bloqueo directo realmente rico y, ahí, el Real Madrid Baloncesto, especialmente contra perfiles como Osmani o Dessert, viene sufriendo.

El Real Madrid Baloncesto viene viéndoselas y deseándoselas este año para ser un equipo seguro en el dos por dos defensivo. Por el momento, y a días, no lo está siendo. Anadolu Efes tiene dos situaciones de esta tipología que domina con soltura. Por un lado, los pick and roll con Dessert, especialmente en 45º y orientados hacia banda, dejan todo el carril central para que un jugador con su movilidad se coma el aro reiteradamente. Ya se vio en Euroliga como pívots con esas características, como Faried, golpeaban a los blancos.

Si la anterior situación ya venía siendo potro de tortura del Real Madrid Baloncesto en Euroliga, otra de las favoritas de los turcos también. Los pick and pop con Ercan Osmani de falso 5, que facilitan muchos tiros y unos contra unos del turco. Muchas veces, además, con la amenaza de Cordinier atacando el lado abierto del bloqueo, el reject. Las atracciones que generan estas penetraciones pueden arrastrar a Tavares, que sufrirá para puntear al cinco otomano. Una situación compleja para él.

El factor sorpresa para Sergio Scariolo en el choque Euroliga

El partido de Euroliga que enfrenta a estos dos equipos viene marcado por la incertidumbre. La destitución del técnico de Anadolu Efes deja a Sergio Scariolo con pocas herramientas para presentar el scouting a sus jugadores. El Real Madrid Baloncesto tendrá que tratar de vislumbrar qué argumentos baloncestísticos mantiene el entrenador en funciones.