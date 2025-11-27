La semana de Euroliga ha dejado momentos virales que han revolucionado las redes sociales. Uno de los más comentados involucró a un jugador del Real Madrid, cuyo malentendido provocó un calentón que casi le cuesta una nueva derrota al conjunto madridista en la competición. Las explicaciones de los protagonistas no dejan indiferente a nadie.

Malentendido de Mario Hezonja con el Real Madrid en Euroliga

Mario Hezonja estuvo cerca de convertir su gran actuación en un problema para el Real Madrid en el duelo ante el Hapoel Tel Aviv, que terminó con victoria madridista por 75-74 en Euroliga. El croata había brillado con 19 puntos y 24 de valoración, liderando al equipo en varios tramos del partido, pero en los instantes finales se jugó un triple, pensando que el choque ya terminaba. El lanzamiento se quedó corto y dejó el rebote a los locales, quienes tuvieron la opción de empatar o forzar la prórroga en los últimos segundos.

⁉️ ¿¿¿Qué ha hecho 𝐇𝐞𝐳𝐨𝐧𝐣𝐚???



El Real Madrid se lleva el triunfo en un partido con un final extraño por la decisión de Mario de lanzar tras el rebote. #EuroLeague pic.twitter.com/nSFgvaYV4O — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) November 25, 2025

El incidente se produjo debido a un fallo de la mesa, que no reseteó el reloj de posesión tras un rebote ofensivo, generando una situación de riesgo para el Real Madrid en los momentos decisivos del encuentro. A pesar de este despiste, el conjunto dirigido por Scariolo logró imponerse y mantener su posición en la zona alta de la Euroliga con un balance positivo de 7-6.

Las explicaciones de Mario Hezonja después del suceso en Euroliga

En la rueda de prensa posterior al partido, Sergio Scariolo explicó que el lanzamiento precipitado de Hezonja se debió a un error de la mesa, lo que le generó la impresión de que la posesión se agotaba. “Tardó en resetear el cronómetro… dado ese error, fue la mejor decisión tirar, porque el tiempo se acababa”. El técnico italiano no le dio importancia y valoró muy positivamente la actuación del alero croata.

Por su parte, Hezonja se dirigió a los aficionados del Real Madrid en redes sociales para explicar su percepción del momento, subrayando que todo estaba bajo control a pesar de la confusión: “Luego, si paramos, nos hacen falta y tenemos 1 o 2 tiros libres, un tiempo muerto y nos atacan para ganar o ir a la prórroga. Todo controlado hijo”. El croata dejó claro que la situación no fue fruto de un despiste, sino de las circunstancias del partido.

Los números de Mario Hezonja con el Real Madrid en Euroliga

Minutos por partido: 19.7

Puntos por partido: 12.2

Rebotes por partido: 3.5

Asistencias por partido: 1.5

FG% (tiros de campo): 40.5%

3P% (triples): 26.2%

TL% (tiros libres): 72.4%

Robos por partido: 0.8

Tapones por partido: 0

Valoración media: 9