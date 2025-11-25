Mario Hezonja es toda una estrella del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, en el presente curso parecen no acabar de salirle las cosas. La gestión de Sergio Scariolo del minutaje y responsabilidad del croata no es sencilla en este aspecto. En este sentido, el técnico italiano ha querido explicar como viven ambos el asunto. En unas declaraciones recogidas por Pilar Casado ha tocado varios temas.

¿Cómo está la relación entre Sergio Scariolo y Mario Hezonja?

Una de las frases más destacadas emitidas por Sergio Scariolo ha sido la que define su vínculo con el croata del Real Madrid Baloncesto: “Con Mario tengo la relación más divertida”. Eso sí, a pesar de hablar de ese feeling deja claro también que hay límites y añade “Pero a veces tengo que decirle noes y dejarlo sentado cuando toca, siempre con la idea de que es un jugador importante”.

Sergio Scariolo no elude el análisis y la crítica a la estrella del Real Madrid Baloncesto: “Es un jugador con un gran potencial y con cierta irregularidad en el rendimiento“. Eso sí, parece confiar en que su nivel pueda ir a mejor: “El objetivo es regularizar su rendimiento y cada día, incluso los malos, son un paso en esa dirección”. Además, ha dejado claro que la confianza con Mario Hezonja está lejos de quebrarse a pesar de los baches: “La oportunidad siempre la va a volver a tener, pero hay que tomar decisiones encaminadas hacia el rendimiento”.

El rol del croata en el Real Madrid Baloncesto

En las palabras de Sergio Scariolo también se vislumbra cierta preocupación del propio Mario Hezonja en su juego. Cuando analiza al jugador del Real Madrid Baloncesto esboza frases como: “Si eres capaz de ser autocrítico sin criminalizarte y entender que puedes ayudar al equipo desde una posición más relajada, no pensando que no tienes una prestación individual de un tamaño X”.

Por lo que se puede intuir en las palabras del entrenador del Real Madrid Baloncesto, el propio Mario Hezonja se exige y, parece, que quizás más de la cuenta. Sobre esto, Sergio Scariolo tiene claro que no es el camino y sobre sus palabras acerca de pensar que el rendimiento individual tiene que ser X, añadió: “Sería una manera equivocada de pensar, sobre todo, en un equipo con muy buenos jugadores como el nuestro”.