El Real Madrid no levanta cabeza y ha sumado un nuevo tropiezo europeo fuera del Movistar Arena, esta vez contra el Valencia Basket. El nerviosismo de Scariolo y la poca regularidad de sus referentes dentro del vestuario evidencian que el cuadro blanco no atraviesa un buen inicio de temporada. Uno de sus líderes es un claro ejemplo de ello, y el técnico italiano ha salido en su defensa.

Los problemas físicos que lastran a Mario Hezonja con el Real Madrid

La nueva derrota del Real Madrid como visitante en la Euroliga ha dejado heridas que no cicatrizan y que comienzan a ser tema de discusión en el entorno madridista, y el rendimiento de Mario Hezonja es uno de ellos. El jugador croata no está pasando un buen momento y ante el Valencia Basket se le volvió a ver falto de ritmo y continuidad, sobre todo en la segunda mitad.

Ante las críticas recibidas por su rendimiento a lo largo de estos primeros meses de competición, Scariolo no dudó en salir en defensa de su jugador en rueda de prensa: “Mario ha jugado lesionado. No jugó el domingo en Badalona por problemas de espalda y no por rotación, como vi que alguien interpretó. No está al 100% y esperemos que se recupere para el jueves”.

El partido de Mario Hezonja contra el Valencia Basket

En el Roig Arena, Hezonja volvió a dejar una actuación que refleja el momento de dudas que atraviesa. Comenzó con acierto y energía, pero tras el descanso se fue diluyendo entre decisiones erráticas y un exceso de individualismo que terminó por lastrar al Real Madrid, perdiendo balones y seleccionando mal sus tiros. El croata terminó con 11 puntos y 5 rebotes en 14 minutos de juego.

Más allá de su estado físico y los problemas de espalda que mencionó Scariolo, preocupa su falta de liderazgo en una temporada en la que debía consolidarse como una de las referencias del conjunto blanco. Hezonja posee el talento y la personalidad para marcar diferencias, pero sus porcentajes en la Euroliga reflejan una preocupante falta de consistencia: 0/7 en triples ante la Virtus, 0/6 frente al ASVEL y apenas un 11% desde el perímetro contra el Estrella Roja (1/9).

Los partidos de la temporada de Mario Hezonja con el Real Madrid

ACB:

Casademont Zaragoza 83-95 Real Madrid → 10 puntos, 6 rebotes y 0 asistencias

Real Madrid 87-75 BAXI Manresa → 8 puntos, 4 rebotes y 0 asistencias

Real Madrid 90-80 San Pablo Burgos → 17 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias

Baskonia 105-100 Real Madrid → 15 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia

Real Madrid 81-71 Gran Canaria → 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias

Euroliga: