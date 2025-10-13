El Real Madrid Baloncesto realizó cambios sustanciales, no solo en la plantilla, sino en toda su estructura deportiva. El arranque de la nueva era con Sergio Scariolo en el banquillo ha empezado por debajo de las expectativas. Principalmente por no salir victorioso de la Supercopa, pero también por algunas manchas en el historial, como Virtus en Euroliga o Baskonia en Liga Endesa ACB. Además, con uno de sus grandes baluartes, Mario Hezonja, en entredicho.

El Real Madrid cae ante Baskonia y las miradas hacia Mario Hezonja vuelven

El partido de Mario Hezonja frente a Baskonia, a priori, no parece por números y highlights especialmente negativo. El croata sumó 15 puntos con porcentajes del 50% de 2 y del 30% de 3. Nada llamativo. Sin embargo, su impacto y varias decisiones en momentos clave del partido no fueron especialmente positivas para el Real Madrid Baloncesto.

El Real Madrid Baloncesto, en una derrota con remontada rival incluida, tuvo un +/- de -14 con Mario Hezonja en pista. Su estrella tuvo el peor balance de toda la plantilla en este sentido. De hecho, el siguiente en discordia es un -6. Además de esta circunstancia, al margen del mate y los tres tiros con el partido prácticamente sentenciado, dejó alguna decisión errática en momentos clave.

Una pérdida por forzar en una penetración, alguna transición no corrida o un tiro de tres en una situación desfavorable fueron losas para el Real Madrid frente a Baskonia en determinados momentos. Es cierto que los últimos 5 puntos de Mario Hezonja insuflaron aire, pero por marcador y momento de partido, sus últimos 4 minutos pesaron más en contra que a favor.

Un arranque inconsistente para la estrella croata del Real Madrid

El arranque de la gran estrella del Real Madrid Baloncesto, sin ser una debacle, no está siendo positiva. En los últimos 5 encuentros acumula un 7 de 26 en triples. Además, el +/- en las derrotas del equipo, con -5 frente a Virtus y -14 contra Baskonia, han levantado dudas. Su entrenador, Sergio Scariolo, ya le ha echado varios ‘capotes’ en rueda de prensa. Sin embargo, parece que el nivel, quizás por ocupar más tiempo en el tres que en el cuatro, está siendo menor que el pasado curso.