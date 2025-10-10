La jornada de Liga Endesa ACB regala un duelo que bien podría ser de Euroliga, todo un Baskonia vs Real Madrid Baloncesto. Vitorianos y madrileños llegan al choque en un momento incipiente de su proyecto, pero sobre todo con sensaciones muy diferentes en lo que a rendimiento se refiere. Paolo Galbiati y Sergio Scariolo se medirán bajo un contexto muy distinto.
¿Cuándo es el Baskonia vs Real Madrid de baloncesto ACB?
Los motivos son diferentes, pero la realidad es que Baskonia y Real Madrid Baloncesto tendrán, ambos, el partido marcado en el calendario. Los dos equipos se encuentran en el inicio de una era en sus banquillos. Además, esta jornada de ACB, precedida de una acuciante de Euroliga, vuelve a medir a los cuadros frente a un rival de la máxima entidad europea. Por ello, el choque del domingo 12 a las 19:00 no es un partido más.
Las sensaciones entre un equipo y otro nada tienen que ver. Baskonia se la juega en Liga Endesa ACB ante el todo un Real Madrid Baloncesto después de un arranque desastroso en lo que a resultados se refiere. Los vitorianos iniciaron con ilusión la era Paolo Galbiati, pero lejos de cumplir expectativas, está dejando a deber. El equipo de Sergio Scariolo, por contra, comienza a coger velocidad de crucero y ya asusta a sus rivales.
¿Dónde ver Baskonia – Madrid Liga Endesa de baloncesto?
A pesar de la nula capacidad de este Baskonia para acumular victorias, no se le puede negar una virtud, que se crece ante los grandes rivales. ASVEL o Zaragoza pusieron de bruces a sus aficionados, pero los duelos contra Olympiacos y Panathinaikos fueron un ejemplo de capacidad competitiva. El Real Madrid Baloncesto llega tras tres victorias seguidas y, en lo que parece, una adaptación excelsa al nuevo modelo de rotaciones de Sergio Scariolo. Por ello, el choque, que podrá seguirse a través de la plataforma DAZN, apunta maneras.
Plantilla Baskonia de baloncesto
- Bases: Marquís Nowell, Matteo Spagnolo, Trent Forrest
- Escoltas: Markus Howard, Rafa Villar,
- Aleros: Hamidou Diallo, Rodions Kurucs, Timothe Luwawu-Cabarrot
- Ala-pívots: Tadas Sedekerskis, Clément Frisch, Luka Samanic
- Pívots: Mamadi Diakite, Cheick Diallo, Khalifa Diop
- Entrenador: Paolo Galbiati
Plantilla Real Madrid de baloncesto
- Bases: Facu Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027), Sergio Llull (2026)
- Escoltas: Alberto Abalde (2027), Théo Maledon (2027), David Krämer (2026)
- Aleros: Gabriele Procida (2028), Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028)
- Ala-pívots: Usman Garuba (2027), Chuma Okeke (2027), Trey Lyles, Izan Almansa (2029)
- Pívots: Edy Tavares (2029), Bruno Fernando (2026)
- Entrenador: Sergio Scariolo (2028)