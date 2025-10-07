El nuevo proyecto de Baskonia bajo la dirección de Paolo Galbiati comenzó este verano con cambios significativos en la plantilla. Aunque es una obviedad que el nuevo entrenador y los jugadores necesitan tiempo de adaptación, el inicio de la temporada no ha sido el esperado y las dudas ya sobrevuelan el Buesa Arena. Los baskonistas han sumado tres derrotas consecutivas entre Euroliga y ACB.

Los principales del Baskonia en este inicio de temporada

En los primeros partidos oficiales, Baskonia no ha logrado mantener un equilibrio entre defensa y ataque, algo que ya dejó demostrado en los amistosos de pretemporada. Los principales problemas del conjunto de Galbiati están siendo las carencias en el rebote, las pérdidas de balón y la fragilidad defensiva del equipo, siendo este último lo que más preocupa al entrenador italiano.

La derrota en ACB en la primera jornada contra Casademont Zaragoza demostró que la plantilla todavía está desajustada y la química entre los jugadores no es la adecuada. A pesar de ser el inicio, Galbiati ya habló en rueda de prensa de los males del equipo en estas tres derrotas seguidas: “Estoy preocupado por la defensa. Necesitamos trabajar más porque recibimos muchas canastas fáciles”.

Esta fragilidad defensiva se ratifica con datos, Baskonia ha encajado más de 100 puntos en estos tres encuentros iniciales. Además, en el apartado ofensivo, ante el Casademont Zaragoza el acierto en triples fue muy bajo, llegando a anotar el primero en el tercer cuarto después de 17 intentos previos.

Un calendario en ACB y Euroliga que asusta en Baskonia

La confianza de la directiva en Paolo Galbiati sigue estando intacta, pero es una cereza que este Baskonia necesita reaccionar de inmediato si no quiere complicarse aún más el inicio de temporada. El técnico ha insistido en que la clave pasa por recuperar la intensidad y la confianza, aspectos fundamentales para empezar a sumar victorias y mejorar la imagen ofrecida en los últimos encuentros. Sin un paso adelante en concentración y esfuerzo colectivo, será difícil revertir la dinámica negativa.

El calendario no da tregua y los próximos compromisos se presentan muy exigentes. El conjunto vitoriano deberá medirse al Panathinaikos en Euroliga y al Real Madrid en la ACB, dos rivales de máximo nivel que pondrán a prueba la capacidad de reacción del grupo. Después llegarán duelos complicados ante el Paris Basketball y el Partizan, por lo que el Baskonia está obligado a mejorar cuanto antes si no quiere ver cómo la presión aumenta y las dudas se multiplican dentro y fuera del vestuario.

Plantilla Baskonia 2025-26

Bases: Markquis Nowell, Rafa Villar, Trent Forrest

Escoltas: Markus Howard, Hamidou Diallo, Matteo Spagnolo

Aleros: Rodions Kurucs, Timothé Luwawu-Cabarrot

Ala-pívots: Tadas Sedekerskis, Clément Frisch

Pívots: Mamadi Diakite, Khalifa Diop, Luka Samanic