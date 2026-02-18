Baskonia se medirá a La Laguna Tenerife en Copa ACB. Los dos equipos llegan con hambre al torneo del KO. Los vitorianos pueden ver la competición como una forma de cerciorar esa gran evolución que han venido dando. Los canarios, por su parte, tendrán ánimo de revertir ese pequeño bache que han venido atravesando, sobre todo en el mes de enero.

La lesión que cambia el prisma para Baskonia en la Copa ACB

Una de las noticias no solo de la eliminatoria, sino de la Copa ACB en general, es la lesión de Marcelinho Huertas. El base brasileño se rompió parcialmente la fascia plantar. Su ausencia es determinante y presupone que Baskonia gane cierto favoritismo, a pesar de haber clasificado por debajo en el casillero. Sin embargo, más allá de cuestiones evidentes, la no presencia del veterano playmaker tiene muchas implicaciones.

La relevancia de Marcelinho Huertas está más que clara con solo ver un partido. Sin embargo, hay datos verdaderamente reveladores sobre lo que implica para su equipo. El director de juego brasileño es el jugador con más media de minutos, el que mayor porcentaje de uso tiene (ataques finalizados por él) y uno de los mejores en rating neto y +/-. Si bien en la última estadística no es el mejor, estar entre los mejores con esa trascendencia en el juego hace al jugador superlativo.

¿Cómo va a jugar La Laguna Tenerife sin Marcelinho Huertas?

Muchos podrían llegar a pensar que Baskonia podría esperar un partido más dinámico. A los de Vitoria les interesará sacar de su ritmo a La Laguna Tenerife. Sin embargo, lejos de cumplir con las expectativas, la baja de Marcelinho Huertas no deriva en tal circunstancia. Partidos como el último frente a Breogán demuestran que el equipo puede jugar incluso a menos posesiones con la ausencia del brasileño.

Bruno Fitipaldo y Jaime Fernández son dos manejadores que le imprimen menor número de posesiones al juego que Marcelinho Huertas; los datos así lo constatan. La capacidad del veterano jugador de solventar un ataque con un bloqueo directo en llegada dinamiza mucho el juego ofensivo tinerfeño. Por ello, a Baskonia le costará aún más enloquecer el encuentro de Copa ACB.

Por otro lado, ya es más que conocido el idilio de Txus Vidorreta por los sistemas para tiradores. Sin su playmaker pasarán a ser un arma aún más utilizada. También es probable que, al perder esa conexión directa base-pívot, se vea un mayor número de triangulaciones para hacerles llegar el balón; Aaron Doornekamp podría tener mucha importancia ahí. Baskonia tendrá que prestarle mucha atención a las líneas de pase si quiere llevarse la eliminatoria de Copa ACB.