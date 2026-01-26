La temporada de Baskonia y Barça Basket ha tenido senderos similares. Ambos conjuntos comenzaron competitivamente mal el curso y han ido in crescendo, en el caso de los culés, con cambio de entrenador mediante. En el lado blaugrana, la batuta reposa en las manos de Laprovittola y Kevin Punter. Por parte de los vitorianos Timothe Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest comandan sus operaciones.

De Baskonia al Barça Basket, un sendero ya recorrido

El líder indiscutible de Baskonia es Timothe Luwawu-Cabarrot. Uno de los máximos anotadores de la Euroliga, por momentos el primero, como no iba a despertar interés en el mercado de fichajes. En este sentido, uno de los conjuntos que parece tener el ojo más puesto en él es el Barça Basket. El francés acaba contrato y la entidad azulgrana parece haberse movido ya en esa dirección.

Top 5 leaders in PPG (As of now)



🟠 Nadir Hifi – 23.2

🟠 Carsen Edwards – 20

🟠 T. Luwawu-Cabarrot – 20

🟠 Jordan Nwora – 19.7

🟠 Sasha Vezenkov – 19.4 — EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2025

El vuelo Vitoria-Barcelona ya ha sido recorrido por varios jugadores de Baskonia en temporadas pasadas. Muchos, incluso, de jugadores con perfiles similares. Tiradores como Brad Oleson o aleros físicos como Adam Hanga ya saben lo que es firmar por el Barça Basket tras pasar por el Buesa. En este caso concreto, el perfil de Timothe Luwawu-Cabarrot es especialmente interesante para el mercado de fichajes culés, su encaje, un sueño para un equipo de Xavi Pascual.

¿Cómo encajaría la llegada a Barcelona de Timothe Luwawu-Cabarrot en el mercado de fichajes?

Lo primero que hay que entender sobre el jugador es su posición y su rol. Esto no es sencillo de concretar, porque Timothe Luwawu-Cabarrot es un jugador extremadamente completo. Físico de alero, aptitudes de escolta, buen jugador de pick and rol pese a no ser manejador puro y un tirador realmente eficiente. El jugador de Baskonia encajaría en cualquier esquema, pero su llegada en el mercado de fichajes al Barça Basket de Xavi Pascual podría ser especialmente impactante.

El Barça Basket es un equipo eminentemente de pick and roll. De hecho, en los inicios de Xavi Pascual con el equipo, costaba encontrar puntos más allá de la conexión base-pívot. Sin embargo, con el crecimiento táctico del equipo las esquinas se volvieron cruciales. Timothe Luwawu-Cabarrot es un experto en esas lindes. Tanto para abrir el campo, como bien hace ya Will Clyburn, como para ser agresivo en uno contra uno cuando su defensor recupera tras ayudar en situaciones de roll de los postes, es un auténtico puñal.

El jugador de Baskonia puede vivir tranquilamente sin la pelota y aun así ser excepcionalmente punzante. No obstante, es mucho más que eso. A diferencia del resto de perfiles de aleros del Barça Basket, El cuerpo Timothe Luwawu-Cabarrot dice una cosa, pero su talento otra. El francés que podría moverse en el mercado de fichajes tiene talento de sobra para ejercer de manejador. Su interpretación del juego le permite botar y coger bloqueos directos. Algo muy interesante para un Xavi Pascual al que le gusta tener dos manejadores con puntos, al mismo tiempo que tiene en Satoransky, un perfil de otro tipo, su prolongación en la pista.