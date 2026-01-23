Los clubes ACB están mirando el mercado Euroliga en busca de fichajes de renombre que pueden suponer trueques en este caso entre Barça Basket y Baskonia. No obstante, por parte del club azulgrana, Xavi Pascual ha asegurado que no irán a por refuerzos si no elevan el nivel del equipo considerablemente. Otros clubes también se están moviendo rápido para hacer incorporaciones.

Los fichajes intercambiados entre Barça Basket y Baskonia

El Barça Basket se encuentra en un momento clave de la temporada en cuanto a planificación deportiva, donde la necesidad de reforzar el equipo choca con un mercado de Euroliga cada vez más competitivo. Mientras Andreas Obst se perfila como uno de los escoltas más buscados y el Real Madrid trabaja para retener a Trey Lyles, aparece el nombre de Timothée Luwawu-Cabarrot como una opción para el cuadro de Xavi Pascual.

El alero francés, con promedios cercanos a los 20 puntos en Euroliga, encajaría perfectamente en el sistema del técnico catalán, aunque su fichaje se complica por el derecho de tanteo de Baskonia y el interés de varios gigantes europeos. Sin embargo, la entidad azulgrana quiere actuar con cautela y el mensaje que se transmite es que solo reforzará la plantilla si se produce una lesión grave.

París Basketball se refuerza con Braian Angola

Braian Angola pone fin a su etapa en el Gran Canaria tras un acuerdo de rescisión y se marcha a la Euroliga para vivir un nuevo desafío en el Paris Basketball. El escolta colombiano, que aterrizó en la ACB el pasado verano procedente del Turk Telekom, deja la isla tras promedios de 13,2 puntos, 3,3 rebotes y 3,3 asistencias en Liga Endesa, buscando ahora un rol más protagonista en el tramo decisivo de la temporada.

El Paris Basketball incorpora a Angola con un contrato hasta final de curso para reforzar su perímetro en un momento clave, en busca de más capacidad anotadora. Su llegada se produce tras la reciente incorporación de Kassius Robertson al Gran Canaria y supone la primera experiencia del jugador en la máxima competición continental.

Cory Joseph, fichaje sorprendente de Olympiacos

Olympiacos se ha movido rápido en el mercado y ha cerrado el fichaje de Cory Joseph, un base canadiense con más de una década de experiencia en la NBA, para reforzar su dirección de juego hasta final de temporada. Joseph llega desde el AS Mónaco, donde no pudo debutar en Euroliga debido a la sanción que impedía inscribir jugadores, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad de liderazgo y solidez defensiva en la máxima competición europea.