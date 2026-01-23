Casademont Zaragoza, por el momento, no es uno de los equipos que más está sufriendo en Liga Endesa ACB. Los maños se encuentran navegando en una temporada discreta, hasta la fecha, alejados del descenso, pero lejos de aspiraciones mayores. Sin embargo, un fichaje de estas características puede cambiar sus pretensiones.

Un veterano NBA con una carrera envidiable aterriza en Casademont Zaragoza

No es la primera vez que Casademont Zaragoza explora el mercado de fichajes NBA con ánimo de cambiar las tornas en ACB. El conjunto de Liga Endesa, ya en su momento, dio mucho de qué hablar con la llegada de DJ Stephens. Sin embargo, en este momento, el perfil que aterriza en las tierras aragonesas, tiene una ascendencia mayor. Josh Richardson, no es un jugador cualquiera.

🆕 𝐉𝐨𝐬𝐡 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝𝐬𝐨𝐧: 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐍𝐁𝐀 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐝𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐠𝐨𝐳𝐚



Welcome to Zaragoza, Josh! ❤️🦁



🔗 https://t.co/qs6a2mqyKa pic.twitter.com/6awXus9NEw — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) January 23, 2026

La sorpresa ha sido mayúscula cuando el propio club ha anunciado en sus redes sociales el movimiento del mercado de fichajes en ACB. En este sentido, poca era la información sobre los planes de Casademont Zaragoza este invierno. En este sentido, Josh Richardson es un jugador veterano, pero que podría cambiarle la cara al cuadro zaragozano.

¿Qué puede aportar Josh Richardson tras su llegada en el mercado de fichajes de Liga Endesa ACB?

La mejor carta de presentación para el nuevo integrante de Casademont Zaragoza es que cuenta con 10 temporadas NBA a sus espaldas. Josh Richardson ha vestido la camiseta de Heat, Sixers, Dallas, Celtics, Spurs y Pelicans. Al margen de la cantidad, la calidad de las mismas, con campañas por encima de los 30 minutos, le convierten en uno de los fichajes del año en el mercado de Liga Endesa ACB. Además, necesario tras el adiós de Langarita y Erik Stevenson.

El juego de Josh Richardson ha perdido cierta explosividad, pero su entendimiento de los espacios y los tiempos siempre ha estado por encima de su físico. Por ello, su llegada a Casademont Zaragoza en el mercado de fichajes invernal de la Liga Endesa ACB no se entiende como una apuesta. Es un perfil con tacto para finalizar, buena mano y capaz de generar ventajas sin desplegar un exuberante físico. Además, siempre ha sido un buen pasador, por lo que su integración apunta a ir más allá del americano anotador.

Los mejores partidos del último movimiento del mercado de fichajes ACB