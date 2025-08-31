Jesús Ramírez y Pedro Llompart, entrenador y director deportivo del Casademont Zaragoza, trabajan en rematar la confección de la plantilla para la temporada 2025-26 con un último refuerzo. El club aragonés busca incorporar a un jugador con experiencia en la Liga Endesa, curtido en su etapa en Manresa, siendo una pieza considerada clave en los planes del cuerpo técnico. Este movimiento, que se viene gestando desde hace semanas, descarta definitivamente la opción de Markus McDuffie.

Casademont Zaragoza busca el fichaje de Devin Robinson

A la renovada plantilla del Casademont Zaragoza solo le quedaba por cubrir una pieza clave: la incorporación de un ala-pívot. La secretaría técnica, junto a Jesús Ramírez en su primera temporada como entrenador del equipo, había señalado esta posición como prioritaria para apuntalar el proyecto. El elegido no es otro que Devin Robinson, según apunta Encestando.

El ala-pívot en el radar de Casademont Zaragoza, natural de Chesterfield (Virginia), se formó entre 2014 y 2017 en los Florida Gators de NCAA antes de dar el salto al profesionalismo. Su trayectoria le ha llevado por la NBA, la G League, Taiwán, Puerto Rico y Alemania, hasta consolidarse en la Liga Endesa con el Baxi Manresa, donde entre 2022 y 2024 firmó promedios de 12,9 y 14 puntos en sus dos campañas en el Bages. El pasado curso fue una pieza fundamental en el Cedevita, con 14,8 puntos y 5,3 rebotes en la ABA, además de 14,9 tantos y 5,6 capturas en los 20 partidos que disputó en la Eurocup.

Cuatro fichajes en Zaragoza a falta de Devin Robinson. Zaragoza deberá negociar con Manresa

En el carrusel de nombres que han sonado para reforzar el puesto de ala-pívot en el Casademont Zaragoza, uno se ha impuesto con fuerza sobre el resto. Devin Robinson, a sus 30 años, aparece como la opción que genera consenso absoluto en el club aragonés para cerrar la plantilla y convertirse en el quinto fichaje del verano, después de las incorporaciones de Kabaca, Erik Stevenson, Joel Soriano y DJ Stephens.

El último movimiento del mercado deberá concretarse con el Baxi Manresa, ya que el equipo catalán había inscrito a Robinson en el derecho de tanteo a comienzos del verano. Por lo tanto, Zaragoza tendrá que negociar con Manresa para cerrar la operación; sin un acuerdo por la compensación económica, Robinson no formará parte del proyecto de Ramírez.