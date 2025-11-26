Varios equipos de la Euroliga mantienen un seguimiento constante del mercado de la NBA y la G League en busca de jugadores capaces de adaptarse rápidamente a sus sistemas. Entre ellos, el Barça Basket busca reforzar la plantilla de Xavi Pascual, con cuatro jugadores de la G League que podrían incorporarse en un futuro próximo.

Cuatro posibles fichajes de la NBA G League en el radar de Euroliga

Killian Hayes – Cleveland Charge

Posición : Base / escolta

: Base / escolta Edad : 24

: 24 Nacionalidad : Francia

: Francia Stats 25-26: 16.8 puntos, 2.5 rebotes, 5.5 asistencias

En el pasado, el nombre de Killian Hayes se vinculó como posible fichaje del Real Madrid de baloncesto dirigido por Chus Mateo. Sin embargo, el base estadounidense pretende seguir en Estados Unidos y buscar un nuevo contrato tras sus etapas en Detroit Pistons y Brooklyn Nets, después de ser seleccionado como pick 7 del Draft de la NBA 2020. Actualmente forma parte de los Cleveland Charge, donde está registrando números interesantes, al igual que hizo previamente con los Long Island Nets.

Kyle Guy – Noblesville Boom

Posición : Escolta

: Escolta Edad : 28

: 28 Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Stats 25-26: 22.3 puntos, 3.5 rebotes, 6.5 asistencias

Con pasado en Joventut Badalona y Tenerife en Liga Endesa, y tras disputar 53 partidos en la NBA entre 2019 y 2022 con Sacramento Kings y Miami Heat, Kyle Guy decidió retirarse y unirse al staff de la Universidad de Virginia, de donde procedía tras ser elegido pick 55 del Draft de 2019. Sin embargo, regresó de manera espectacular a las pistas el pasado octubre, brillando en sus actuaciones y formando parte de la plantilla de Estados Unidos para las ventanas FIBA. Guy también estuvo en el radar del Real Madrid tras su destacado rendimiento en Tenerife durante la temporada 23-24.

Augustas Marciulonis – South Bay Lakers

Posición : Base

: Base Edad : 23

: 23 Nacionalidad : Lituania

: Lituania Stats 25-26: 3.3 puntos, 1.3 asistencias

El egresado de los Gaels de Saint Mary’s no fue drafteado pese a sus buenos números estadísticos en su año senior de NCAA y firmó contrato con South Bay Lakers a la espera de una posible llamada de Los Angeles Lakers. Hugo de Sarunas Marciulonis, su papel en la NBA G League no es de protagonista, pero su posible evolución futura podría llevarlo a firmar por algún equipo de Europa y encontrar el protagonismo que llevó a ser Player of the Year de la West Coast Conference.

Dink Pate – Westchester Knicks

Posición : Alero

: Alero Edad : 19

: 19 Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Stats 25-26: 14 puntos, 4.5 rebotes, 2.3 asistencias

Dink Pate siguió un camino diferente tras salir de LG Pinkston, llegando a los Capitanes de México, donde la pasada temporada fue dirigido por Ramón Díaz en la franquicia de la NBA G League. El escolta/alero de Dallas tenía como objetivo formar parte del Draft del pasado junio, tras promediar 10,3 puntos y 4,8 rebotes, pero finalmente firmó como undrafted con los New York Knicks, a la espera de debutar en la NBA. Sus números en Westchester son prometedores, y su evolución a sus 19 años será clave de cara a un posible debut en la NBA o a un futuro desembarco en Europa.