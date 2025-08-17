El Real Madrid de Sergio Scariolo va a la caza de un escolta anotador y sus miradas están puestas en el mercado de la agencia libre de la NBA desde hace días. Los despachos dirigidos por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius llevaban monitorizando un perfil parecido al de Dennis Smith Jr.; no obstante, el jugador rechaza jugar en Europa -haría su debut en Euroliga- y buscará en las próximas semanas un nuevo contrato en la NBA.

Killian Hayes no fichará por el Real Madrid

El base natural de Lakeland, Florida, pero con pasaporte francés, fue una elección de lotería, pick 7, del Draft de la NBA de 2020. Aterrizaba tras sus interesantes periplos por Cholet y Ratiopharm Ulm, sin embargo, sus problemas en el tiro exterior lastraron en gran medida su éxito en la NBA. Hayes disputó entre 2020 y 2025 un total de 216 partidos, destacando la temporada pasada como integrante de Long Island Nets de la NBA G League con 17.3 puntos de promedio, sumando 5.5 rebotes y 7.4 asistencias.

Después de salir de Detroit Pistons, Hayes casi desapareció del radar de la NBA, pero ese impulso con el filial de Brooklyn Nets le permitió disputar algún partido dentro del roster de Jordi Fernández; incluso le puede funcionar en forma de localizar un nuevo contrato. Ese deseo le ha servido para rechazar cualquier propuesta procedente de Euroliga, entre ellas la posibilidad de incorporarse al Real Madrid.

Real Madrid, ASVEL, París Basketball y Anadolu Efes tenían en el radar a Killian Hayes -el jugador tuvo unas ganancias totales de 24,5 millones de dólares durante los años que ha disputado NBA-, pero todo parece indicar que aguardará una nueva oportunidad. Una posibilidad que transcurre en paralelo a una mejoría en el tiro exterior, con un 37 por ciento de acierto en el tiro de tres puntos con los Nets de Long Island, que se une a su ayuda en el rebote, capacidad defensiva y creación en el juego.

Saturday starters 🤝



It’s Killian Hayes’ first start of the season as a Net. pic.twitter.com/rQybi1aiQ4 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 23, 2025

El Real Madrid ve caer opciones de mercado en el puesto de escolta

La sección de baloncesto del Real Madrid había contemplado en su agenda a perfiles como Killian Hayes y Bones Hyland, aunque ambos presentan altas probabilidades de continuar en la NBA durante la temporada 2025-26. Otro nombre que sonó en las oficinas blancas fue Ethan Thompson, con pasado en los Capitanes de Ramón Díaz, pero finalmente se ha comprometido con el Miami Heat.

Las opciones desde la NBA para reforzar al equipo madridista comienzan a escasear, aunque aún podrían considerarse jugadores como Talen Horton-Tucker, Trevelin Queen, Landry Shamet o Stanley Umude. Por su parte, la agencia libre de Euroliga tampoco ofrece un gran abanico de alternativas: Napier, más orientado a la creación de juego que a ocupar el puesto de dos, podría recalar en Nápoles, mientras que jugadores como Jaramaz o Nedovic continúan sin equipo.