La temporada baja en Euroliga escribe sus últimos capítulos y muchos de los equipos participantes buscan esos últimos movimientos que puedan permitirles cerrar el roster para el curso 2025-26. Tres gigantes como Real Madrid de baloncesto, Olympiacos y Estrella Roja tenían apuntado en sus respectivas agendas un mismo nombre procedente de la NBA, pero según informa Encestando, la operación estaría casi imposible de llevarse a cabo. ¿Por qué?

Real Madrid, Estrella Roja y Olympiacos no tendrán al escolta pick 26 del Draft de la NBA de 2021

Bones Hyland era el elegido por los tres equipos de Euroliga y su llegada hubiese supuesto cerrar la plantilla. Tres proyectos megalíticos, con importantes llegadas, y Nah’Shon Lee ‘Bones’ Hyland era la guinda del pastel de tres oficinas que se han movido a la perfección durante la offseason de Euroliga. El problema sobre esta última operación son las dos posibles ofertas que tendrían encima de la mesa Hyland y permanecer así en la NBA, liga que lleva disputando desde su salida de los Rams de VCU y posteriores aventuras por Denver Nuggets, Los Angeles Clippers y Minnesota Timberwolves.

El escolta de Delaware ha ido de más a menos en su carrera NBA, con dos primeros grandes cursos coincidiendo con su año rookie y sophomore, pero con el paso del tiempo ha perdido importancia; incluso el pasado 6 de febrero fue traspasado de Clippers a Timberwolves en la operación Bogdan Bogdanovic. Bones Hyland fue aumentando sus posibilidades durante el verano de crear su primera incursión lejos de la NBA y ampliar esa lista de jugadores en Euroliga, pero en estos momentos todo está parado en un jugador que ha obtenido unas ganancias totales de 10,7 millones de dólares y su primera opción siempre ha sido permanecer en Estados Unidos.

El Real Madrid en busca de un dos para cerrar la plantilla de Scariolo

Los despachos blancos comandados por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius han trabajado en silencio desde su llegada y han cerrado operaciones del calibre de Procida, Okeke y Almansa. Sin embargo, con el murciano cerrado en la pintura del Real Madrid de baloncesto, el tándem busca un escolta anotador y Hyland era el escogido para cerrar un roster con quince jugadores, bajo la dirección en el banquillo de Sergio Scariolo.

Buen tiro y porcentaje de tres puntos, capacidad anotadora y ayuda en el rebote aporta el egresado de Virginia Commonwealth. Ahora deberán aguardar alguna otra oportunidad, viendo casi imposible el aterrizaje de Hyland, igual que sucede con Olympiacos y Estrella Roja, dos proyectos que se encuentran en el tramo final de la creación de la plantilla, pero igual que Madrid, les falta otro perfil anotador de backcourt.