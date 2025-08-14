El Real Madrid sigue activo en el mercado y podría cerrar su plantilla con un último movimiento: la incorporación de un escolta. Con el objetivo de reforzar el perímetro y aportar más opciones ofensivas, el club analiza distintas alternativas, incluso con experiencia en competiciones europeas y la NBA. Este posible fichaje llegaría para completar un equipo ya competitivo, ofreciendo versatilidad y liderazgo en los momentos clave de la temporada.

Tres posibilidades de la NBA para el último fichaje del Real Madrid

Talen Horton Tucker

Equipos NBA : Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Chicago Bulls

: Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Chicago Bulls Partidos NBA : 311

: 311 Stats 24-25 : 6.5 puntos, 1.4 asistencias, 33% en triples

: 6.5 puntos, 1.4 asistencias, 33% en triples Ganancias en la NBA: 35,5 millones de dólares

Se esperaba un papel algo más importante del egresado de la estatal de Iowa tras ver sus actuaciones durante sus primeros años en Lakers. Sin embargo, los dos últimos cursos ha decaído su producción y el escolta de Chicago sigue sin equipo de la NBA a mediados de agosto. Interesante porcentaje del 33 por ciento en triples con Bulls y promedios generales en su carrera de 9.2 puntos y 2.8 asistencias en un total de 305 partidos. Horton-Tucker fue uno de los campeones con Lakers en la burbuja de Orlando en 2020.

Lester Quiñones

Equipos NBA : Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans

: Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans Partidos NBA : 54

: 54 Stats 24-25 : 8.6 puntos, 2.6 asistencias, 31% en triples con Pelicans

: 8.6 puntos, 2.6 asistencias, 31% en triples con Pelicans Ganancias en la NBA: 607.308 dólares

Los Pelicans renunciaron a mantener en su plantilla a Lester Quiñones en un momento de la offseason de la NBA en que los equipos comienzan a recortar sus listados pensando ya en el curso 2025-26. Nuratl de Brentwood, New York, con pasaporte dominicano, Quiñones creció en los Tigers de Memphis y ha vivido experiencias NBA por Golden State Warriors, Philadelphia 76ers y New Orleans Pelicans, viviendo sus mejores momentos en la G League. Todo parece indicar que buscará un nuevo contrato en la NBA, pero podría adentrarse a comenzar la aventura en Euroliga y es un perfil que encajaría en ese escolta anotador buscado por el Real Madrid de baloncesto.

Trevelin Queen

Equipos NBA : Houston Rockets, Indiana Pacers, Orlando Magic

: Houston Rockets, Indiana Pacers, Orlando Magic Partidos NBA : 62 (2021-2025)

: 62 (2021-2025) Stats 24-25 : 4.9 puntos, 1.2 asistencias, 28% en triples

: 4.9 puntos, 1.2 asistencias, 28% en triples Ganancias en la NBA: 355.749 dólares

El tercer nombre destacado es Trevelin Queen, formado en NCAA entre 2016 y 2020 entre Marin, New Mexico Military y New Mexico State. Un viaje por diferentes campus universitarios hasta debutar en 2021 con Houston Rockets, siendo campeón de la NBA G League en 2022 con Rio Grande, además de MVP. Queen junta poder anotador, pero también poder defensivo unido a energía, versatilidad y capacidad de tiro de tres puntos. Queen buscará un contrato NBA, en una situación parecida a Ethan Thompson, uno de los nombres destacados que ha obtenido un contrato Exhibit 10 con Miami Heat.